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陸電動車銷歐價格 王文濤與歐視訊同意立即啟動下一階段磋商

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸商務部長王文濤昨與歐委會副主席東布羅夫斯基斯就大陸電動車價格方案磋商進行視訊會談。圖為9月19日上午，王文濤在比利時的歐盟總部會見東布羅夫斯基斯，就歐盟對華電動汽車反補貼案進行磋商。 大陸商務部網站
大陸商務部長王文濤昨與歐委會副主席東布羅夫斯基斯就大陸電動車價格方案磋商進行視訊會談。圖為9月19日上午，王文濤在比利時的歐盟總部會見東布羅夫斯基斯，就歐盟對華電動汽車反補貼案進行磋商。 大陸商務部網站

大陸商務部網站消息，大陸商務部長王文濤昨25日應約與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯視訊會談，就歐盟對華電動汽車反補貼案進行專業、務實、坦誠、建設性的交流。雙方回顧了前一階段磋商的進展，重申了透過對話解決分歧的政治意願，明確了繼續將價格承諾作為本案的解決途徑，並對下一步磋商方向作出指導。

消息稱，歐方就價格承諾方案提出具體建議，並提議雙方技術團隊就此進行視訊諮詢。中方同意立即啟動下一階段磋商，並歡迎歐方團隊盡快來華。

10月4日，歐盟就是否對中國電動車徵收為期五年的反補貼稅舉行投票，以10國贊成、5國反對、12國棄權通過闗稅方案，歐中此前已展開價格承諾方案的磋商，以取代反補貼稅實施，但反補貼稅投票後，雙方仍期望在11月初反補貼稅落地前，就價格承諾方案達成一致，如今只剩短短不足一周時間可以達成協議。

王文濤指出，中歐各界對妥善處理該案都有強烈呼聲和很高期待。自9月20日以來，雙方就價格承諾方案進行了密集磋商，透過雙方艱苦努力，一些方面取得積極進展，但在事關中歐業界核心關切的問題上仍存重大分歧。

他說，中方將堅定不移地維護企業的合法權益，希望雙方在前一階段磋商基礎上共同繼續推進磋商，盡快取得實質性突破，切實回應中歐各界期待，維護中歐產業共同利益和中歐經貿互利合作大局。

王文濤強調，下一階段價格承諾磋商應在相互照顧核心關切的基礎上，按照「務實、平衡」的原則進行磋商，兼顧協議效力和企業核心利益；在相互信任的基礎上，建立價格承諾執行和監管的雙邊溝通機制。

消息稱，雙方也針對中國對歐盟相關白蘭地、豬肉和乳製品等產品發起的貿易救濟調查交換了意見。中方強調上述案件是應中國國內產業申請發起，符合世貿組織規則和中國法律規定，中方將繼續依法依規進行調查，並充分保障各方合法權益。

大陸商務部 歐盟 電動汽車

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