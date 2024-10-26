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庫克會王文濤 願做美中經貿橋梁
中國大陸商務部長王文濤廿四日會見美國蘋果執行長庫克時說，中方願透過經常性的政企交流，助力中美經貿關係回到健康穩定的發展軌道。庫克則回說，蘋果願繼續為推進中美經貿領域溝通交流發揮橋梁作用。
庫克近日率團訪中，也是今年第二趟登陸之旅，相關行程滿滿。廿三日中國工信部部長金壯龍已與庫克會見，就蘋果在中國的發展、網路數據安全管理、雲服務等議題交換意見。
此次王文濤與庫克雙方就蘋果在華業務發展、中美經貿關係等進行交流。王文濤表示，近期中方宣布新的開放政策，並切實推動解決外資企業關心問題。歡迎蘋果把握機遇，繼續深耕中國市場。
王文濤強調，互利共贏的中美經貿合作符合兩國根本利益，是兩國關係穩定力量。泛化國家安全不利正常經貿往來。
蘋果近幾季在中國出貨量增長明顯放慢，市占率一度跌出前五大，而外界正關注蘋果人工智慧（ＡＩ）應用Apple Intelligence如何在陸落地。業內人士分析，讓蘋果ＡＩ順利進入中國市場可能是庫克此行重要目的之一。
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