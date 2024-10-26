庫克：蘋果願做中美經貿橋梁
陸商務部長王文濤昨（25）日會見美國蘋果執行長庫克時表示，中方願透過經常性的政企交流，助力中美經貿關係回到健康穩定發展軌道。庫克回稱，蘋果公司願繼續為推進中美經貿領域溝通交流發揮橋梁作用。
庫克近日率團到訪大陸，是今年第二趟登陸之旅，相關行程滿滿，受到不少關注。此前在10月23日，大陸工信部部長金壯龍已與庫克會見，就蘋果公司在大陸「發展、網路數據安全管理、雲服務等議題交換意見」。
據大陸商務部發布消息，此次王文濤與庫克雙方就「蘋果公司在華業務發展、中美經貿關係等進行了交流」。王文濤表示，近期大陸方面宣布新的開放政策，推動解決外資企業關心的問題。「歡迎蘋果公司把握機遇，繼續深耕中國市場」。
庫克今年3月到訪大陸期間也曾與王文濤會面，當時商務部同樣指出，雙方就蘋果在華發展、中美經貿關係交流。
王文濤強調，互利共贏的中美經貿合作符合兩國的根本利益，是兩國關係的穩定力量。泛化國家安全不利於正常的經貿往來。
大陸商務部新聞稿引述庫克表示，中國的高速發展幫助蘋果公司實現快速和可持續增長。蘋果公司將中國視為重要市場和關鍵供應鏈夥伴，將致力於在華長期發展，持續加大對供應鏈、研發等領域的投入。
蘋果近幾季在大陸出貨量增長明顯放慢，市占率一度跌出前五大，而外界正關注蘋果人工智能應用Apple Intelligence如何在陸落地。
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