陸智慧機出貨連四季升溫 vivo蟬聯第一 蘋果衝至第二

國際數據資訊公司（IDC）昨（25）日發布報告指出，中國大陸智慧手機今年第3季出貨量比去年同期成長3.2%，約6,878萬支，是連續第四季成長，且隨著新一輪換機周期到來，智慧手機市場需求持續看好。

報告顯示，vivo上季智慧手機出貨量年增21.5%，市占率18.6%，連三季蟬聯榜首，今年前三季總出貨量也保持首位。蘋果iPhone 16系列新機在9月上市後，出貨量雖年減0.3%，但市占率15.6%排名第二，重新回到前五名之列。

第3季大陸手機市場概況 圖／經濟日報提供

華為上季智慧手機出貨量年比成長42%，以15.3%的市占率位居第三。小米出貨量連五季增長，上季市占14.8%，排名上升至第四。Honor（榮耀）排第五，市占率14.6%。

IDC中國研究經理郭天翔說，去年第4季以來，中國大陸智慧手機市場就穩步回升，過去三年積壓的換機需求逐步釋放，許多用戶已到了不得不換手機的時候，因此經濟大環境因素並未明顯抑制換機需求。

大陸智慧手機市場平均單價較去年提升，原因除了上游成本增加的因素，還有部分消費者願意接受更高價產品。IDC分析，華為出貨量穩步回升，推動高階手機占比提高。上季600美元以上高階手機比重年比攀升3.7個百分點，來到29.3%。

IDC報告提到，上季中國大陸折疊手機出貨量達到223萬支，雖仍見成長，可是成長較之前八季明顯放緩。折疊手機經過五年快速發展後，上季的市場滲透率依然只有3.2%。

另一家研調機構Canalys亦發布報告指出，第3季度中國大陸智慧手機市場在暑期及開學購機旺季的推動下延續反彈步伐，出貨量年增4%至6,910萬支。

Canalys調查顯示，vivo第3季出貨蟬聯榜首，市占19%。華為以1,080萬支的出貨量和16%的市占位居第二，年增24%。榮耀以1,030萬支的出貨量排名第三，儘管折疊機產品獲得熱捧，整體仍下滑13%。