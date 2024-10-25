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今年前三季大陸FDI約2.88兆元 按年驟減30.4%
大陸商務部公布，今年1至9月，全球實際使用外資金額（FDI）人民幣6,406億元（約新台幣2.88兆元），按年下降30.4％。
從行業看，製造業實際使用外資人民幣1,792.4億元，服務業實際使用外資人民幣4,461.3億元。
高技術製造業實際使用外資人民幣771.2億元，占全國實際使用外資的12％，較去年同期提高1.5個百分點。
醫療儀器設備及儀器儀表製造業、專業技術服務業、電腦及辦公設備製造業實際使用外資分別增長57.3％、35.3％和29.2％。
1-9月全國新設立外商投資企業42,108家，增長11.4％。從來源地來看，德國、新加坡實際對華投資分別增長19.3％、11.6％（含透過自由港投資數據）。
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