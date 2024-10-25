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王文濤見庫克 稱願與政企經常交流助中美經貿回穩

中央社／ 台北25日電
大陸商務部長王文濤（右）25日會見蘋果執行長庫克（左）。（圖／取自大陸商務部官網）
大陸商務部長王文濤（右）25日會見蘋果執行長庫克（左）。（圖／取自大陸商務部官網）

蘋果執行長庫克（Tim Cook）繼續中國的訪問行程，今天與中國商務部部長王文濤會面。王文濤表示，中方願透過經常性的政企交流，助力中美經貿關係回到健康穩定的發展軌道。

據庫克的官方微博，他這次訪問中國行程緊密，包括到北京三里屯蘋果零售店及王府井零售店，又與來自中國農業大學與浙江大學的學生會面等。

據中國商務部網站，庫克25日與王文濤會面，雙方就蘋果公司在中國的業務發展、中美經貿關係等進行了交流。

據中國商務部，王文濤表示，中共20屆三中全會對完善高水準對外開放體制機制作出系統部署，近期中方推出的新開放政策切實推動解決外資企業關心的問題。

王文濤表示，歡迎蘋果公司把握機遇，繼續深耕中國市場，與中方夥伴保持穩定合作，實現共同發展。中方將進一步優化營商環境，持續為外資企業提供優質服務。

王文濤又指，互利共贏的中美經貿合作符合兩國的根本利益，是兩國關係的穩定力量。泛化國家安全不利於正常的經貿往來。中方願透過經常性的政企交流，助力中美經貿關係回到健康穩定的發展軌道。

中國商務部官網引述庫克表示，中國的高速發展幫助蘋果公司實現快速和可持續增長。蘋果公司將中國視為重要市場和關鍵供應鏈夥伴，將致力於在中國長期發展，持續加大對供應鏈、研發等領域的投入。蘋果公司願繼續為推進中美經貿領域溝通交流發揮橋梁作用。

庫克日前與中國工業和信息化部長金壯龍會面。庫克此次訪問中國，外界關注是否與蘋果AppleIntelligence進入中國市場有關。

外資 庫克 蘋果供應鏈 蘋果產品 行程

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