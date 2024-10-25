大陸民航宣布新航季 兩岸每周航班、航點雙雙調降

大陸民航局宣布，27日將實施2024到2025年冬春航季航班計劃，在兩岸航班的部分，大陸已批覆21家航空公司在大陸18個航點與台灣桃園等4個航點間的每週742班客貨運航班計劃。這一數據顯示，相較於今年夏秋航季，大陸官方規劃的兩岸航班、航點，分別減少93班與4航點。

根據大陸民航局官網，2024年10月27日至2025年3月29日，大陸民航將開始執行2024/25年冬春航季航班計劃，共有194家國內外航空公司計劃每週安排客貨運航班11.8萬班，比去年同期增長1.2%，國際航線進一步有序恢復。

國際航線航班方面，大陸官方已批覆178家境內外航空公司的每週19327班客貨運航班計劃申請，共通航79個境外國家。港澳台地區航線航班方面，則已批覆34家航空公司的每週3124班客貨運航班計劃申請，其中在兩岸航線方面，已批覆21家航空公司在大陸18個航點與台灣桃園等4個航點間的每週742班客貨運航班計劃。

大陸每年航季分為兩個，據大陸民航局旗下中國民航報消息，今年3月31日至10月26日執行的2024年夏秋航季航班計畫，兩岸航線方面，大陸民航局批覆22家航空公司在大陸24個航點與台灣桃園等4個航點間的每週835班客貨運航班計畫。

相較之下，冬春航季的兩岸航班數量，每週減少了93班，若是與去年10月大陸宣布的冬春航季航班相較，則是從942班下降到742班，下降了200班，大陸官方批覆的大陸航點則從33點下降到21點。

新冠疫情前，兩岸空運直航我方開放10個航點、大陸方面開放61個航點，雙方每週共飛890個往返班次。但新冠疫情後我方限縮到5個大陸航點（北京、上海浦東、上海虹橋、成都雙流與廈門高崎），陸委會於2023年3月9日公布「恢復兩岸空運客運航點之規劃」，恢復10個定期航班航點（深圳、廣州、南京、重慶、 杭州、福州、青島、武漢、寧波與鄭州）及13個包機航點（瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林與徐州）。

大陸海峽兩岸航空運輸交流工作委員會4月28日通過「海峽兩岸空運協議」連絡人管道再次致函我方，呼籲儘快全面恢復兩岸客運直航，並點名恢復天津、西安、海口、昆明、南寧、泉州、無錫、濟南、煙台、長沙、長春、大連、桂林、貴陽、哈爾濱、瀋陽、烏魯木齊、張家界、溫州、常州、合肥、黃山、蘭州、麗江、南昌、太原、西寧、銀川、徐州、武夷山等30個航點。

根據我方交通部民航局民航統計月報(8月)，兩岸定期航線目前僅有通航到大陸15個航點，整個8月的兩岸航線實際離場總架次僅為1,337次。時任陸委會副主委詹志宏今年初曾表示，目前兩岸每周航班事實上僅不到300班、旅客只將近6萬人。