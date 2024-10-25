快訊

國會改革法案釋憲結果出爐 總統府發聲了

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

聽新聞
0:00 / 0:00

會蘋果CEO庫克 陸商務部長：歡迎蘋果繼續深耕中國市場

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸商務部長王文濤（右）25日會見蘋果執行長庫克（左）。（圖／取自大陸商務部官網）
大陸商務部長王文濤（右）25日會見蘋果執行長庫克（左）。（圖／取自大陸商務部官網）

大陸商務部長王文濤25日會見美國蘋果執行長庫克，他強調「歡迎蘋果公司把握機遇，繼續深耕中國市場」，並指出大陸將進一步優化營商環境，持續為外資企業提供優質服務。

據大陸商務部官網，王文濤與庫克（Tim Cook）雙方就「蘋果公司在華業務發展、中美經貿關係等進行了交流」。王文濤表示，近期大陸方面宣布新的開放政策，並切實推動解決外資企業關心的問題。「歡迎蘋果公司把握機遇，繼續深耕中國市場」，與陸方夥伴保持穩定合作，實現共同發展。大陸將進一步優化營商環境，持續為外資企業提供優質服務。

王文濤強調，互利共贏的中美經貿合作符合兩國的根本利益，是兩國關係的穩定力量。「泛化國家安全不利於正常的經貿往來」。大陸願通過「經常性的政企交流」，助力中美經貿關係回到健康穩定的發展軌道。

庫克則表示，公司將中國大陸視為重要市場和關鍵供應鏈夥伴，將致力於在大陸長期發展，持續加大對供應鏈、研發等領域的投入。蘋果公司願繼續為推進中美經貿領域溝通交流發揮橋樑作用。

公開資料顯示，庫克近日率團到訪大陸，也是今年第二趟登陸之旅，相關行程滿滿，也受到不少關注。

此前在10月23日，大陸工信部部長金壯龍已與庫克會見，就蘋果公司在大陸「發展、網路數據安全管理、雲服務等議題交換意見」。

金壯龍表示，近年來，大陸有序擴大電信領域對外開放，為各國企業在陸投資興業創造新機遇。大陸將持續擴大高水平對外開放，大力推進數位產業化和產業數位化，為各國投資者提供更多機遇、更好環境。「希望蘋果公司繼續深耕中國市場，加大創新投入，與中國企業一道成長，共用高質量發展紅利」。

大陸電信巨頭中國移動董事長楊傑也於22日與庫克會面，表示雙方將加強在音樂與VR影片等領域合作。此外，10月22日，江蘇省長許昆林在蘇州會見蘋果首席運營官傑夫·威廉斯（Jeff Williams）一行。

澎湃新聞報導，有業內人士分析稱，讓蘋果智慧（Apple Intelligence）順利進入大陸市場或是庫克本次訪陸的重要目的之一。

外資 大陸商務部

延伸閱讀

蘋果傳擴大砍單i16 台廠警戒！恐衝擊大立光、台積、和碩

二度赴陸！蘋果營運長走訪立訊、藍思：會繼續在大陸投資

工信部喊話蘋果深耕 庫克：加大在中投資

會見蘋果CEO庫克 陸工信部長：盼繼續深耕大陸市場加大創新投入

相關新聞

中國增值電信業務對外開放試點 首批申請含特斯拉

中國工業和信息化部近日正式啟動北京、上海、海南、深圳4地增值電信業務擴大對外開放試點工作。在上海試點中，已預填申報表格的...

大陸與俄國海警會晤 宣布將提升「遠海聯合行動能力」

大陸與俄國雙方海警第二次高級別會晤，21日於北京進行，官方發布的消息指出，雙方表示要進一步深化海上務實合作，「提升兩國海...

金磚跨境支付系統 港學者：仍有很大不確定性

金磚國家領導人第十六次會晤發布《金磚國家領導人第十六次會晤喀山宣言》，當中提到「跨境支付系統」及「金磚國家證券存托結算基...

王文濤見庫克 稱願與政企經常交流助中美經貿回穩

蘋果執行長庫克（Tim Cook）繼續中國的訪問行程，今天與中國商務部部長王文濤會面。王文濤表示，中方願透過經常性的政企...

大陸民航宣布新航季 兩岸每周航班、航點雙雙調降

大陸民航局宣布，27日將實施2024到2025年冬春航季航班計劃，在兩岸航班的部分，大陸已批覆21家航空公司在大陸18個...

會蘋果CEO庫克 陸商務部長：歡迎蘋果繼續深耕中國市場

大陸商務部長王文濤25日會見美國蘋果執行長庫克，他強調「歡迎蘋果公司把握機遇，繼續深耕中國市場」，並指出大陸將進一步優化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。