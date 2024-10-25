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陸9月城鎮失業率5.1% 六成貧困監測對象消除返貧風險

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸官方表示，9月城鎮失業率為5.1%。圖為北京海淀區清河街道2023年舉辦針對應屆畢業生為主的招聘會。（記者廖士鋒／攝影）
大陸官方表示，9月城鎮失業率為5.1%。圖為北京海淀區清河街道2023年舉辦針對應屆畢業生為主的招聘會。（記者廖士鋒／攝影）

大陸官方最新發布的數據顯示，9月城鎮失業率為5.1%，1到9月全大陸城鎮新增就業1,049萬人，同時截至9月底，有鞏固拓展脫貧攻堅成果任務的25個省，超過六成監測對象已消除返貧致貧風險，「其餘」均落實幫扶措施，守住「不發生規模性返貧致貧」底線。

大陸人社部25日上午召開第三季記者會，官方統計，9月份城鎮調查失業率為5.1%，1至9月全大陸城鎮新增就業1,049萬人。前三季延續實施階段性降低失業保險費率政策，為企業減少成本1,309億元。發放穩崗返還資金204億元，惠及職工5,605萬人。8月全大陸城鎮調查失業率為5.3%，如今則是稍降0.2%。

大陸人社部就業促進司副司長陳勇嘉指出，下一步將錨定「高質量充分就業」目標，全力推進就業目標任務完成。該部失業保險司副司長劉鵬則提到，對招用畢業年度及離校兩年內未就業高校畢業生、16-24歲登記失業青年，簽訂勞動合約，並按規定為其繳納社會保險費的企業，按每招用1人最高1,500元的標準發放一次性擴崗補助。今年以來已向17萬戶企業發放9億元，惠及62萬高校畢業生等青年群體。

而大陸農業農村部也在25日是上午針對前三季農業農村經濟運行情況舉行記者會，該部副部長張興旺指出，截至9月底，有鞏固拓展脫貧攻堅成果任務的25個省，超過六成監測對象已消除返貧致貧風險，其餘均落實了幫扶措施，守住了不發生規模性返貧致貧底線。此外累計新增發放脫貧人口小額信貸414.73億元、惠及93.39萬脫貧戶，全大陸脫貧人口務工就業規模為3301.6萬人。

對於大陸2020年建立的「防止返貧監測幫扶機制」，大陸農業部黨組成員夏更生則強調，「守住不發生規模性返貧底線是黨中央最關心的一件大事」，農業農村部把鞏固拓展脫貧攻堅成果、堅決守住不發生規模性返貧致貧的底線擺在突出位置，「牢牢守住了不發生規模性返貧致貧的底線」。

他強調，「現在一般的從發現到落實幫扶措施大概半個月時間」，幫扶資金這些年穩中有升，每年開展考核評估，壓緊壓實責任。盯重點就是緊緊地盯住因病、因學、因災和產業就業方面的突出風險隱患，今年主要是針對自然災害局部較重、肉牛價格持續低迷等情況，對有風險的農戶採取先幫扶再完善手續的辦法，對幫扶關口實行前移。

不過官方並未公布納入「防止返貧監測幫扶機制」的人口規模，以及設立以來的變化。

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