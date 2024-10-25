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陸貿易談判代表：願與更多國家商簽自貿協定和投資協定

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國際貿易談判代表王受文（右）在巴西參加G20貿易投資部長會議期間，與巴西副總統兼工商服務發展部長奧克明（左）會見。（圖／取自巴西工商服務發展部官網）
大陸國際貿易談判代表王受文（右）在巴西參加G20貿易投資部長會議期間，與巴西副總統兼工商服務發展部長奧克明（左）會見。（圖／取自巴西工商服務發展部官網）

二十國集團（G20）貿易投資部長會議24日在巴西舉行，大陸商務部副部長兼國際貿易談判代表王受文在會議中指出，大陸堅定支持多邊貿易體制和自由貿易，並表明大陸願與更多國家商簽自貿協定和投資協定，「共同營造開放、非歧視、可預期的營商環境」。

據大陸商務部官網，本次會議主要圍繞世貿組織改革和加強多邊貿易體制、婦女參與國際貿易、貿易和可持續發展、投資協定中的可持續發展等議題展開討論。會議達成體現全年經貿領域重點議題討論成果的共識案文，通過「G20貿易和可持續發展原則」、「G20促進婦女參與國際貿易的良好實踐彙編」、「G20成員和嘉賓國國際投資協定中可持續發展和投資便利化條款概覽」，官方指出「為11月G20領導人峰會做了經貿準備」。

王受文在發言中積極宣介中共二十屆三中全會在擴大制度型開放、主動對接國際高標準經貿規則等方面的重大舉措，表示大陸「堅定支持多邊貿易體制和自由貿易」，推動第14屆部長級會議（MC14）取得發展導向型成果。

他並指，G20成員應鼓勵發展新能源產品，反對濫用國家安全、實施單邊加徵關稅、利用非市場措施打壓別國企業等單邊主義保護主義行為，表明大陸「願與更多國家商簽自貿協定和投資協定，共同營造開放、非歧視、可預期的營商環境」。

消息提到，王受文還與二十餘位代表團團長及世貿組織總幹事會談交流。

另據巴西工商服務發展部官網，巴西副總統奧克明（Geraldo Alckmin）23日與王受文會見，並討論雙方經貿關係，會議討論的主題包括航空工業、汽車工業、農業技術等。而巴西代理外長瑪麗亞．蘿拉．達羅查（Maria Laura da Rocha）也與王受文會見，討論大陸國家主席習近平11月對巴西進行國事訪問的準備事項。

G20 大陸商務部 巴西

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