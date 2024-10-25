中國上季智慧手機出貨增3.2% iPhone重返前五 排名第二

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果iPhone 16系列新機9月20日在中國大陸開賣當天，北京一家蘋果商店門外，顧客排隊等候進場選購。 路透
蘋果iPhone 16系列新機9月20日在中國大陸開賣當天，北京一家蘋果商店門外，顧客排隊等候進場選購。 路透

國際數據資訊公司（IDC）今（25）日發布的報告指出，中國大陸智慧手機今年第3季出貨量比去年同期成長3.2%，成為約6,878萬支，是連續第四季成長，而且隨著新一輪換機周期到來，智慧手機市場需求持續看好。

IDC的報告顯示，vivo上季智慧手機出貨量年增21.5%，市占率18.6%，連三季蟬連榜首，今年頭三季總出貨量也保持首位。蘋果iPhone 16系列新機在9月上市後，出貨量雖年減0.3%，但市占率15.6%排名第二，重新回到前五名之列。

華為上季智慧手機出貨量年比成長42%，略遜於蘋果，以15.3%的市占率位居第三。小米上季出貨量連五季增長，上季市占14.8%，排名上升第四。Honor（榮耀）排第五，市占率14.6%。

IDC中國研究經理郭天翔說，去年第4季以來，中國大陸智慧手機市場就穩步回升，過去三年積壓的換機需求逐步釋放，許多用戶已到了不得不換手機的時候，因此經濟大環境因素並未明顯抑制換機需求。

中國大陸智慧手機市場平均單價也較去年明顯提升，原因除了上游成本增加的因素，還有部分消費者願意接受更高價產品。IDC分析，華為出貨量穩步回升，推動高階手機占比提高。上季600美元以上高階手機比重年比攀升3.7個百分點，來到29.3%。

報告也提到，上季中國大陸折疊手機出貨量達到223萬支，雖仍見成長，可是成長較之前八季明顯放緩。折疊手機經過五年快速發展後，上季的市場滲透率依然只有3.2%。

中國大陸工業和信息化部總工程師趙志國本周三說，今年以來中國大陸通信設備製造業持續向好，1-9月中國大陸境內手機出貨量2.2億支，年增9.9%。其中，智慧手機出貨量2.06億支，年增7.5%。

iPhone 市占率

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