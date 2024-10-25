陸去年研發經費占GDP之2.65% 官方：與OECD差距再縮小

大陸國家統計局25日發布「2023年中國創新指數」，當中提到2023年創新指數增長6%，在研發經費的部分，R&D經費占GDP之比為2.65%，比上年提高0.09%，官員指出，與OECD國家平均水平（2.73%）差距進一步縮小。

根據官方統計數據，2023年大陸創新指數（China Innovation Index，簡稱 CII）中的四個領域：創新環境指數、創新投入指數、創新產出指數和創新成效指數分別達到177.1、155.0、199.7和129.4，分別比上年增長10.4%、5.5%、6.5%和0.4%。

官方的四個分領域的18個評價指標指數大多增長，不過基礎研究人員人均經費指數比上年下降1.2%、高新技術產品出口額占貨物出口額的比重指數比上年下降6.7%。

大陸國家統計局社科文司統計師林梅指出，創新指數走勢表明，大陸創新發展水準穩步提高，創新環境加速改善，創新投入持續增加，創新產出較快提升，創新成效穩中有新。

公開資料顯示，大陸國家統計局於2013年4 月首次發布2005到2011 年中國創新指數，旨在測量大陸科技創新總體水平和發展狀況，之後每年第4 季度發布上一年的指數。