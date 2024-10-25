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大陸與俄國海警會晤 宣布將提升「遠海聯合行動能力」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸與俄國海警第二次高級別會晤在北京登場，雙方宣布「提升兩國海警遠海聯合行動能力」。圖／取自「中國海警局」微信公眾號
大陸與俄國海警第二次高級別會晤在北京登場，雙方宣布「提升兩國海警遠海聯合行動能力」。圖／取自「中國海警局」微信公眾號

大陸與俄國雙方海警第二次高級別會晤，21日於北京進行，官方發布的消息指出，雙方表示要進一步深化海上務實合作，「提升兩國海警遠海聯合行動能力」，維護海洋安全與穩定，預示雙方未來還將繼續進行遠海聯合行動。

據大陸海警局24日晚間消息，這場會議雙方共同回顧了2024年兩機構合作成果，充分肯定了雙方「關於加強海上執法合作的諒解備忘錄」簽署以來的積極成果，對雙方海警機構首次聯演聯巡任務的成功舉辦「給予高度評價」，並就共同關心的話題交換意見。

雙方表示，「要進一步深化海上務實合作，提升兩國海警遠海聯合行動能力，為鞏固發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，維護海洋安全與穩定，構建海洋命運共同體做出積極貢獻」。

會議由大陸海警局局長郁忠和俄羅斯聯邦安全總局邊防局副局長、海警司司長托洛克海軍上將共同主持。會後俄方代表團赴青島海警機構參觀訪問。

公開資料顯示，大陸海警梅山艦、秀山艦組成的艦艇編隊9月13日從舟山啟航，前往海參崴外海的彼得大帝灣，與俄國海警一起執行雙方首度聯演聯巡，代號為「太平洋巡航—2024」。這次聯演聯巡途經日本海、鄂霍次克海、白令海、楚科奇海進入北極海，10月17日返航舟山，歷時35天，兩艦總航程17000餘海浬，累計航行1200餘小時。

共軍海軍與俄國海軍近年已有諸多聯演聯訓機制，而在海警的部分，去4月雙方海警舉行首次「高級別工作會晤」並簽定備忘錄後，在今年9月雙方海警聯演聯訓前，大陸海警局在4月16日至18日派工作組赴海參崴參加「中俄海警工作級會談」，雙方對年內計畫開展的系列交流合作進行了研究磋商，開展了作業研討、桌面推演、海域勘察等活動，「並就加強務實合作達成廣泛共識」。

對於今年大陸與俄國海警聯演聯巡，大陸海警局強調「此次任務是中國海警局年度計劃內的例行性安排，不針對任何特定目標、地區和國家，符合國際法和國際實踐，與當前國際形勢和地區局勢無關」。

俄羅斯 海參崴 海軍

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