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大灣區全球招商大會 下月在廣州
廣東省人民政府新聞辦公室昨天（24日）在廣州舉行新聞發布會，廣東省商務廳廳長張勁松表示，廣東省政府聯合香港特區政府、澳門特區政府，定於11月8日在廣州舉辦2024粵港澳大灣區全球招商大會。
中新社報導，本屆招商大會獲得全球工商界高度關注，中國歐盟商會、中國義大利商會、華南美國商會等外國商協會代表，以及埃克森美孚、巴斯夫、特斯拉、輝瑞、松下、現代汽車等世界500強和行業龍頭企業代表430多人確認參會。
張勁松表示，本屆招商大會將採取「1+9+N」系列活動形式舉辦，除了1場主場活動以外，還安排9場珠三角城市招商大會；粵港澳三地也會在境內外開展貫穿全年的招商大會路演、各類經貿交流活動。主場活動將首次發布廣東外資企業100強榜單。
本屆招商大會將招引一批製造業項目、總部型項目、外資研發中心，組織發動一批投資規模大、產業帶動強的項目集中簽約。主場活動將首次舉辦招商成果展，集中亮相一批三地合作成果，並設置香港、澳門專區。香港、澳門投資促進部門將作營商環境推介。
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