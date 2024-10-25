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舊換新政策 激勵陸消費

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸商務部消費促進司負責人10月24日表示，9月分，中國消費品以舊換新政策效能不斷釋放，消費市場呈現回升向好態勢。

中通社報導，大陸官方數據，9月中國社會消費品零售總額4.11萬億元人民幣，同比增長3.2%，增速比上月加快1.1個百分點。前三季度，中國社會消費品零售總額35.36萬億元，同比增長3.3%。

商務部指，9月中國消費市場情況呈現四大特點。一是以舊換新成效顯現。據中國國家統計局數據，9月分商品零售額3.67萬億元，同比增長3.3%，增速比上月加快1.4個百分點。限額以上單位家電零售額同比增長20.5%，增速比上月加快17.1個百分點；汽車、家具零售額同比均增長0.4%，實現由負轉正。

「以舊換新」是指消費者在購買新商品時，如果能把同類舊商品交給商店，就能折扣一定的價款。中國實施家電、汽車等消費品以舊換新政策措施已有十多年。

二是服務消費較快增長。前三季度，服務零售額同比增長6.7%，增速比同期商品零售額快3.7個百分點，其中餐飲收入3.94萬億元，同比增長6.2%；居民人均教育文化娛樂消費支出、交通通信消費支出同比分別增長10.1%和10.0%。

三是線上線下協同發展。前三季度，線上消費較快增長，實物商品網上零售額同比增長7.9%，占社零總額比重達25.7%。實體零售平穩增長，限額以上零售業單位中，便利店、專業店、超市零售額同比分別增長4.7%、4.0%、2.4%。

四是鄉村消費快於城鎮。9月分，鄉村消費品零售額6068億元，同比增長3.9%，增速比城鎮快0.8個百分點。前三季度，鄉村消費品零售額4.77萬億元，同比增長4.4%，增速比城鎮快1.2個百分點；農村居民人均消費支出同比增長6.5%，增速比城鎮快1.5個百分點。

大陸商務部 消費者

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