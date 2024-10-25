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廣交會二期 建構「大家居」

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第136屆中國進出口商品交易會第二期（下稱廣交會二期）以「品質家居」為主題，23日在廣州開幕。展覽總面積51.5萬平方米，線下參展企業超過1萬家，線上展上傳展品近159萬件，包括家庭用品、禮品及裝飾品、建材及傢具。

中新社報導，廣交會二期突出「大家居」概念，做大做強專業板塊。建材及家具板塊，展覽面積超14萬平方米，展位數6510個，參展企業3123家；家庭用品板塊，面積超17萬平方米，展位數8281個，參展企業3613家；禮品及裝飾品板塊，面積超19萬平方米，展位數9372個，參展企業3792家。

進口展方面，廣交會二期共有來自33個國家和地區的267家企業參展，包括來自土耳其、韓國、印度、巴基斯坦、馬來西亞、泰國、埃及、日本、越南9個國家的展團，集中展示餐廚用具、家居用品、禮品及贈品等。

共建「一帶一路」國家的企業亮點紛呈，來自韓國、土耳其、埃及、馬來西亞、越南、印度尼西亞、加納等22個共建「一帶一路」國家的185家企業參展，占比約69%。

埃及 板塊 馬來西亞

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