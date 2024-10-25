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小米新旗艦機下周亮相 叫陣i16 Pro

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
小米15將搭載澎湃OS 2.0作業系統。 （取自太平洋科技網）
小米15將搭載澎湃OS 2.0作業系統。 （取自太平洋科技網）

小米公司昨（24）日宣布，年度旗艦手機小米15將在10月29日亮相，這將是小米的「新起點」。網路傳出的手機性能跑分數據顯示，小米15 Pro整體性能超越蘋果iPhone 16 Pro。

事實上，當天不只發表小米 15系列，還將同時發表手機作業系統─澎湃OS2和小米SU7 Ultra 量產版電動汽車。

小米表示，小米15系列將全球首發搭載高通驍龍8至尊版旗艦處理器，該晶片首次採用台積電3奈米製程及自研CPU架構，單核性能相比上一代提升40%，多核性能提升了42%。

根據網路傳出的跑分平台數據，小米15的單核跑分為3,097，接近搭載蘋果A18 Pro的iPhone16 Pro系列，多核跑分為9,688，完勝iPhone16 Pro系列。

小米15系列還將首發搭載澎湃OS2作業系統，小米總裁盧偉冰曾表示，驍龍8至尊版配合全新澎湃OS的全面優化，將讓小米15系列的性能實現跨越式提升。

對於AI功能，盧偉冰曾稱真正的AI手機是搭載基於AI大模型重構的作業系統，而不是用AI技術做了一些AI功能的AI Feature（特徵）手機，小米澎湃OS 2.0會承擔這一使命。

搭載聯發科晶片天璣9400的vivoX200系列手機已經漲價，外界預期小米15系列的漲價也是勢在必行。在去年小米董事長雷軍就已經打過「預防針」，稱小米14系列是小米最後一款人民幣3,999元起跳的旗艦機。外界預期小米15的起售價可能介於人民幣4,299元至4,500元左右。

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