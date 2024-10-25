蘋果營運長訪立訊、藍思

就在蘋果CEO庫克今年二度造訪大陸之際，該公司營運長威廉斯（Jeff Williams）也二度造訪大陸，還走訪立訊精密和藍思科技，並表示在過去五年內，蘋果在大陸智慧製造和綠色製造的投資高達200億美元（新台幣6,472億元），會繼續在大陸投資。

新華社報導，威廉斯於22日至23日走訪了位於江蘇蘇州的立訊精密和湖南長沙的藍思科技，並表示「供應商成熟的生產線和高度自動化的精密製造能力令人驚歎。」

威廉斯還指出，過去五年，蘋果在大陸智慧製造和綠色製造方面的投資高達200億美元。「大陸是蘋果公司最重要的供應鏈所在地，將繼續加大在華投資。」

湖南日報報導，藍思科技董事長周群飛透露，和蘋果公司合作18年，未來會立足湖南，拓展長三⻆。藍思科技計畫新建一個昆山創新研究院，重點聚焦金屬材料及金屬零部件、組裝業務及新生領域業務的研發，預計在明年第1季投入使用，屆時將在全球範圍內招募數百名頂級科研人員進行科研創新，重點服務蘋果公司。

威廉斯表示，這對於蘋果在大陸的七個研發中心來說，是一個很有益的補充。