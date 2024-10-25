IMF：美中貿易戰升級 全球遭殃

國際貨幣基金（IMF）副總裁戈皮納特（Gita Gopinath）近日表示，中美兩國貿易與關稅緊張局勢如果進一步升級，勢必對全球經濟帶來「昂貴的」後果。

據美媒CNBC消息，戈皮納特在接受訪問時稱，中美兩國的貿易爭端導致雙邊貿易額正在減少，商品路線出現變化，部分須經第三方才會進入中美兩國市場。她相信，一旦關稅紛爭加劇，將對所有人帶來昂貴代價，同時，其他國家也可能受傷害，所有國家的經濟產出將遠低於預期，且會有通膨壓力，這並非一個該朝著的方向。

戈皮納特並稱，相反地，如果中美兩國保持良好關係，對所有人都有益處。「中美建立良好工作關係對雙方有利，亦對全球其他國家很重要，該等關係得以維持符合所有人自身利益。」

今年中美和中歐之間的貿易緊張局勢持續加劇，美國和歐盟都對某些中國進口商品課徵高關稅，理由是北京政府存在「不公平的貿易行為」。

而隨中美、中歐針鋒相對的情形持續，大陸也宣布對部分來自歐盟的進口商品徵收更高的臨時關稅反制，雙方的報復性措施不斷升級。

戈皮納特還表示，如果關稅升級，IMF的模型顯示，這將對所有國家造成「昂貴的」影響。「所有國家的產出都將比我們當前的預測低得多，通膨將面臨壓力，因此這不是我們應該前進的方向。」