快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

預防美大選後新一輪制裁 大陸囤貨 進口曝光設備激增

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導
分析指出，在美國發布新一輪出口管制措施之前，大陸在曝光機的囤貨現象有所加劇。圖為艾司摩爾DUV。 （路透）
分析指出，在美國發布新一輪出口管制措施之前，大陸在曝光機的囤貨現象有所加劇。圖為艾司摩爾DUV。 （路透）

路透根據大陸海關總署最新數據計算，今年第3季大陸進口曝光設備（光刻設備）總值33.7億美元（約新台幣1,080億元），較前季大增近六成，創有海關統計數據以來的最大單季值，年增7.5%。分析指出，在美國發布新一輪出口管制措施之前，大陸在曝光機的囤貨現象有所加劇，創下最大單季進口總額。

其中，第3季從荷蘭進口曝光設備總值為30.7億美元，在去年第3季歷史峰值上再增14.7%，較前季則大增近七成之多。荷蘭在第3季也超越日本，成為大陸最大的半導體設備進口來源國，進口總值31.4億美元。

據路透計算，第3季大陸進口半導體製造設備總值119.9億美元，創歷史第三大，季增11.6%，較去年同期則小幅下滑1%。

大陸進口半導體製造設備概況
大陸進口半導體製造設備概況

大陸海關數據還顯示，儘管曝光設備進口強勁，大陸半導體設備進口總值在9月卻下滑12%左右，這是自2023年6月以來的首次。投行傑富瑞（Jefferies）分析指出，這主要受部分沉積和刻蝕設備進口下滑逾兩成拖累。

傑富瑞報告指出，第3季設備進口急劇減速，可以歸因於2024年上半年因擔憂美國制裁升級而導致的提前出貨。預計當前中國大陸進口的曝光機將不再構成短缺，一些新設立的晶圓廠首條產線也接近完工。

進入10月下旬，美國尚未像往年一樣宣布新一輪半導體出口管制措施。然而，路透報導指，無論共和黨總統候選人川普還是民主黨候選人賀錦麗贏得11月5日的美國總統大選，可以肯定的是，中美科技戰定會升溫。

業內專家透露，美國預計將採取新舉措，減緩中國成熟晶片、智能汽車和其他進口產品流入美國，同時對銷往中國大陸的晶片製造工具和高級人工智能（AI）晶片實施更多限制。

半導體 海關 美國

延伸閱讀

川普喬治亞州造勢催票 賀錦麗同州造勢眾星雲集

不相上下！美國關鍵州選情緊繃 知名分析師施佛直覺「川普將勝選」

華爾街日報民調曝光！賀錦麗全國支持度落後 川普經濟計畫占優勢

準備製造大規模傷亡？賀錦麗競選辦公室槍擊案 嫌犯家中搜出逾200枝槍

相關新聞

IMF：美中貿易戰升級 全球遭殃

國際貨幣基金（IMF）副總裁戈皮納特（Gita Gopinath）近日表示，中美兩國貿易與關稅緊張局勢如果進一步升級，勢...

小米新旗艦機下周亮相 叫陣i16 Pro

小米公司昨（24）日宣布，年度旗艦手機小米15將在10月29日亮相，這將是小米的「新起點」。網路傳出的手機性能跑分數據顯...

香港機場要建千噸黃金大倉、投千億港元建機場城市

香港機場管理局新提兩個「千字頭」的發展新設想，一是在香港機場建可容千噸的黃金倉庫， 一是投資千億港元建藝術產業生態圈等項...

預防美大選後新一輪制裁 大陸囤貨 進口曝光設備激增

路透根據大陸海關總署最新數據計算，今年第3季大陸進口曝光設備（光刻設備）總值33.7億美元（約新台幣1,080億元），較...

舊換新政策 激勵陸消費

大陸商務部消費促進司負責人10月24日表示，9月分，中國消費品以舊換新政策效能不斷釋放，消費市場呈現回升向好態勢。

進博會共享未來 3496企業參展

第7屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在國家會展中心（上海）舉行，大陸商務部表示，共有129個國家和地區的349...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。