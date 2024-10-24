大陸擴大房地產白名單 開發商指銀行步調不一致

中國持續擴大房地產「白名單」範圍，日前更喊出年底通過專案貸款金額將超過人民幣4兆元（下同，約新台幣18兆元）。不過仍有開發商反映，面臨政府與銀行步調不同，即便納入白名單，銀行也不會放貸。

據第一財經報導，部分開發商表示，目前白名單實施的動作明顯加快，今年第1季主要在報名和審批、第2季在審批和爭取撥款，到了第3季時，審批的程序都已完成，只需等待撥款了，「接下來主要看能不能爭取更多專案通過審批和撥款了」。

此外，也有開發商表示，在近期房地產相關的會議之後，感覺銀行比之前積極了一些。

即便中國官方作出指示，銀行也開始有所動作，但實務上不少開發商仍然面臨貸款難的問題，從列入「白名單」到實際貸款資金通過審批並放款，面臨著諸多挑戰。

報導引述面臨財務風險的開發商相關人士表示，將什麼專案納入白名單的權力在政府，但是否審批通過、是否撥款則由銀行決定，有時會有雙方步調不一致的情形，「銀行一般都會考慮後續的償還問題，專案本身是否優質、資產是否充裕，如果專案本身不行，公司又沒什麼資產，即便納入白名單中，銀行也不會放貸」。

另有大型開發商相關人士分析，政策放寬後，專案進入白名單機會大了一些，但到實際的審批時，還是得回到專案本身的品質如何、企業財務是否健全。

報導引述一名華東地區房地產開發商內部人士表示，新政發布後，部分之前不能申請的專案或許可以再嘗試一下，「但好的專案在上半年基本都報過了，現在剩下的多少都是有些問題的」。

中國金融監管總局副局長肖遠企日前在國務院新聞辦公室舉行的記者會表示，金融監管總局跟住建部門指導建立了城市房地產融資協調機制，把合乎規定的房地產專案都納入「白名單」，加強對房地產白名單專案融資的支持力道。截至16日，在白名單上的房地產專案，已審批通過貸款達到2.23兆元。預計到今年年底，白名單專案貸款審批通過金額將超過4兆元。