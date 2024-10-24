加速擴張業務版圖 小鵬汽車進軍阿拉伯聯合大公國

小鵬汽車作為大陸第一個在埃及和非洲市場推出純電車型的智慧電動汽車品牌，近日宣布攜手阿拉伯聯合大公國Ali & Sons Holding LLC公司，在杜拜舉行G6和G9上市發布會。小鵬汽車稱，借助Ali & Sons Holding LLC的經營經驗和在地優勢，小鵬汽車將快速融入阿拉伯聯合大公國市場，並充分發揮自身智能化產品的差異化優勢，迅速在當地市場建立產品競爭力。

深圳報業集團旗下財中社報導，1979年在阿拉伯聯合大公國首都阿布扎比成立的Ali & Sons Holding LLC，代理包括福斯、奧迪、保時捷等多個品牌。目前，小鵬汽車與Ali & Sons Holding LLC子公司GSM已經快速建立起一套銷售管道，推出G6和G9等系列車型，在目前開設的杜拜門市基礎上，雙方將在明年在阿布扎比開設另一家門店。

小鵬汽車副董事長兼聯席總裁顧宏地表示，很高興與Ali & Sons Holding在阿拉伯聯合大公國展開業務合作。雙方將引入更多尖端技術和創新解決方案，以增強當地客戶的駕駛體驗。在目前的在售產品中，小鵬G6和小鵬G9集成先進AI技術，為智慧電動汽車樹立新標準，滿足全球不同地區客戶群體的複雜需求。

藉由完善經銷商網絡，小鵬汽車正加速在中東非地區落地銷售戰略。截至目前，小鵬在中東非地區已上市的區域包括以色列、亞塞拜然、埃及、約旦、黎巴嫩、阿拉伯聯合大公國等。

小鵬汽車近日發布2024年上半年財報，公司營收大幅增長61.2%至人民幣146.6億元，淨虧損收窄48.6%至人民幣26.5億元。上半年交付量增長25.6%至5萬2,028輛，帶動銷售收入增長55.7%至人民幣123.6億元。毛利率從去年同期-1.4%大幅提升至13.5%，汽車毛利率從-5.9%轉正至6.0%，說明小鵬汽車在產品定價和成本控制方面取得明顯進展。

小鵬汽車董事長何小鵬曾提出，2024年實現銷量翻倍的目標，即至少28萬輛。然而，前七個月公司僅完成年度目標的22.56%，還需要在剩餘時間內實現月均5.4萬輛的銷量。為此，小鵬汽車繼續加大研發投入，上半年研發開支增長5.8%至人民弊28.2億元，其次進一步完善充電網絡和銷售管道，截至6月底，公司已建成1,298座充電站，銷售網絡擴展至611間門店。