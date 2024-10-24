華爾街日報：過去4季約2540億美元資金非法流出大陸

新冠疫情後，隨著大陸房地產市場崩盤及經濟不確定性加劇，大陸民眾開始透過各種管道，紛紛將資產轉移到更安全的海外地點。《華爾街日報》指出，截至今年6月底的四個季度裡，可能有多達2,540億美元的資金非法流出中國大陸。大量資本逃離也突顯出一個事實：那些有資源，有財力，能把資金帶出國門的人，對中國經濟的發展道路越來越沒有信心。

報導稱，相比2015、2016年，當時大陸正遭遇上一輪房地產市場衝擊，引發以美元計價的一波資本大幅外流，這次資本外逃的規模遠大於上一次。不過現在大陸整體經濟規模比當時大上許多，資本外逃佔大陸經濟總量的比例似乎也小於當時。

《華爾街日報》表示，這種現象對大陸決策者來說值得擔憂。資本大量外流會加大人民幣的壓力，尤其是對於當前大陸經濟並不明朗的情況下。

國際貨幣基金（IMF）的數據顯示，到2030年以前，大陸經濟增速預計將從目前的5%左右放緩至3%左右；巴克萊銀行（Barclays）則估計，大陸房地產市場從2021年以來的崩盤，估計已導致約18兆美元的家庭財富灰飛煙滅。

不過近期因大陸官方推出一系列經濟刺激政策，提振了人民幣和大陸股市，可能促使人們暫時將更多資金留在大陸，但現在就要斷言這些措施能否帶動經濟持續復甦為時過早。從長遠來看，大陸面臨勞動力萎縮的挑戰，在貿易、安全和技術等一系列問題上，中國大陸與美國領導的西方世界也陷入衝突。

研究公司Exante Data的高級策略師Martin Lynge Rasmussen表示，資本外流仍在發生，這說明大陸國內投資機會稀缺，為了獲得更好的回報，人們不惜鋌而走險，不過他也提到，最近的刺激措施可能會使大陸國內股票成為一種更具吸引力的替代投資，並有助於減少資本外流。

報導指出，在境外設立空殼公司、藝術品投資、加密貨幣等， 都為中國資本外逃可能的管道，大陸官方已加大對資本外逃的監管。

浙江劉某在2022年1月至去年3月期間，非法買賣外匯48筆，金額合計超過300萬美元。這是大陸國家外匯管理局今年4月公布的10起類似案例中的其中一例，劉某面臨的處罰措施包括涉案金額一半以上的罰款，並可能遭到刑事指控。