三大挑戰衝擊字節跳動 2024前三季度收入增速大減

大陸網路媒體《36氪》引述知情人士消息，字節跳動2024年前三季度的收入增速出現較大幅度的下降，背後反映該公司正在遭遇的三重挑戰，包括大陸國內廣告收入引擎降速，地緣政治對TikTok營收的影響開始顯現，近期投下的大模型行業還處於早期的高投入階段，短期看不到回報。

大陸國內廣告收入一直是字節跳動營收的基本盤，然而字節跳動在大陸區單季度廣告增速從40%左右跌至17%以內，過去兩個季度都沒有達成既定目標。背後原因是抖音電商業務增速的明顯放緩，以及生活服務業務拉動商家廣告投放的能力不達預期。

其中，抖音電商銷售額的增速則從年初超過60%跌至9月的不到 20%，抖音生活服務帶動的廣告收入仍不到大盤的5%，抖音集團在這兩個行業中分別面臨淘天、拼多多、京東，美團、快手和小紅書的平台的激烈競爭。字節跳動為此加大對商家的補貼力度，今年以來，僅巨量引擎就投入超過人民幣100億元的商家和用戶補貼，字節跳動全平台補貼金額超過人民幣300億元。但這仍然沒能阻止字節的廣告收入連續兩個季度未能達成收入目標，相應的廣告業務成本卻因此上升了60%。

不過抖音電商在這波雙11中仍大力衝刺，最新發布數據顯示，10月18日至20日，抖音電商平台上作者累計帶貨成交額與去年同期相比提升超過70%，超過10萬名作者帶貨成交額增長300%，成交額破人民幣千萬的作者數量同比提升79%，在作者直播間購物的消費者數量同比增長超42%，女裝、護膚品、童裝童鞋最受消費者歡迎。

全球市場方面，今年前三季度，TikTok全球營收同樣不達預期，被寄予厚望的TikTok電商業務GMV（網站成交金額）已經連續數月未及預期，在大陸受歡迎的直播電商模式未能在歐美國家快速複製。這與TikTok遭遇的地緣政治挑戰相關，由於TikTok或將在2025年1月失去美國市場，即使TikTok對此發起違憲訴訟，但從庭辯情況來看，該產品在美國的存續並不樂觀，而儘管封禁還沒有實施，這種不確定性對TikTok相關的商家、廣告主的信心影響，已經在TikTok的營收顯現。

在大模型業務方面，各家公司當前投入大模型都還在競爭激烈的燒錢階段。《IT之家》指出，字節跳動的「豆包」今年運營總成本可能將達到85億美元，或面臨高達50億美元巨額虧損。為了快速獲取用戶，豆包在今年5月主動開啟大陸國內的大模型價格戰。10月份，豆包還進入了智慧硬件領域，推出首款AI智慧體耳機Ola Friend，但這些投入在短期內都還尚未看到具體對於營收的貢獻。