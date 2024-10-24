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大陸首檔醇氫電動基金成立

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸車企吉利控股旗下吉利遠程與銀河創新資本昨（23）日宣布，雙方於近日完成醇氫電動首檔產業母基金合作協議簽署。總規模人民幣20億元。該基金主要圍繞甲醇制備、甲醇加注、醇氫電動車輛推廣及醇氫生態上下游產業鏈進行投資。這也被視為大陸電動車或將進入第三賽道。

醇氫電動車標榜比現有電車、燃油車跑得更遠，且更減少能耗。證券時報指出，本次合作象徵遠程醇氫電動特色技術路線以及其生態戰略在資本市場獲得更為廣泛的關注與認可，在醇氫生態上下游的戰略布局持續獲得資本市場的強力加持。

目前大陸電動車動力系統主要為純電動與氫燃料，但主要供貨對象為乘用車，大型商用車電動化不足，為了拓展技術，醇氫電動車成為大陸車界另一個新興賽道。

醇氫電動系統以綠色甲醇為能源，通過高效獨創的醇-電轉化系統實現在線補電，醇氫電動動力鏈的發動機不參與驅動，只負責發電，始終工作在高效區間，能耗進一步降低。

公開資料顯示，醇氫電動汽車目前已在大陸國內多個省市開始推廣應用，山西、貴州、浙江等地地方政府在購車、行駛權、路權、加注站等方面給予政策支持。而大陸車企包括中國重汽、陝汽重卡、一汽解放及濰柴和玉柴等在內的商用車和零組件企業，已先後入局醇氫汽車。

事實上，大陸官方也推出政策支持醇氫汽車。工信部在2019年推出指導意見開展部分地區應用甲醇汽車，大陸北方城市黑龍江市近日推出地方政策，給生產甲醇汽車整車企業單一車型獎勵最高人民幣200萬元，每戶企業每年獎勵最高人民幣500萬元。

同時在以舊換新政策下，消費甲醇車也給予補貼。

人民幣 資本市場 電動汽車

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