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周大福上季關店145家

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
國際金價屢創新高，帶動金飾零售業的成本大幅飆升。圖為周大福門市。 （中新社）
國際金價屢創新高，帶動金飾零售業的成本大幅飆升。圖為周大福門市。 （中新社）

國際金價屢創新高，帶動金飾零售業的成本大幅飆升。香港上市的周大福、周生生和六福集團等珠寶品牌近日紛紛宣布零售值下滑，已關閉多家大陸門市。

周大福公告，2025財年第2季度（2024年7月1日到9月30日）零售值下降21%，集團在大陸淨關閉145家零售門店；六福集團上季整體零售值下滑16%，同店銷售下滑35%，門市淨減少76家；周生生今年上半年整體零售額下滑13%，門市淨減少22家。

周大福表示，近幾個月國際金價大幅波動，集團於2024年9月30日按黃金市價重估未償還的黃金借貸時產生非現金的未變現虧損，而去年同期的黃金借貸市價重估則有收益，是上半年淨利下降的主因。

六福集團稱，金價高削弱消費情緒，黃金產品同店銷售跌38%，但也稱大陸及香港市場的同店銷售跌幅從9月起開始收窄，10月起同店銷售表現略有改善，短期金價急漲雖然會影響銷售，但毛利率提升將有助減低銷售下跌的影響。

大陸國家統計局最新數據顯示，今年1月到9月，限額以上金銀珠寶零售總額為人民幣2,454億元，下降3.1%，且9月金銀珠寶零售總額增速在16類消費類目中排名倒數第一。

第一財經報導，快速上漲的黃金價格，疊加黃金首飾加工費和品牌溢價高等因素，消費者觀望情緒增強，使得黃金首飾消費受到抑制，黃金首飾零售商銷售壓力增加。

中國基金報報導，對於以黃金飾品為主業的公司來說，金價持續上漲有助於提升公司的黃金庫存價值，通過提高產品售價也可以增加銷售收入，但過高價格會抑制消費需求、導致銷量下降，還會增加公司採購成本，如果銷售額沒有相應增長，則會提高經營成本、削弱盈利能力。

珠寶 金價 黃金

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