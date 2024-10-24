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馬雲擬入股法時裝品牌

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

阿里巴巴創辦人馬雲有意入股法國時尚品牌Sézane。法媒引述消息人士指稱，Sézane股東之一的泛大西洋投資（American General Atlantic）打算出售手上35%股權的其中一部分，馬雲和阿里巴巴董事會主席蔡崇信的家族辦公室藍池資本（Blue Pool Capital），已表達對這個法國品牌的興趣，最終可能收購Sézane約一成股份。

這次投資是馬雲自2016年投資法國波爾多酒莊之後最新動作，他將推動Sézane進軍亞洲市場並擴增線下通路。

今年9月阿里巴巴董事會主席蔡崇信與藍池資本（Blue Pool Capital）家族辦公室的執行長維斯伯格（Oliver Weisberg）合組財團，投資法國勃根地葡萄酒莊園。

法國媒體《l'Informé》報導，泛大西洋投資自2018年以來一直是Sézane重要財務合作夥伴。

法國 辦公室

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