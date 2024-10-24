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SHEIN上半年獲利劇減七成

經濟日報／ 記者陳湘瑾黃雅慧／綜合報導
隨著其他大陸跨境電商平台加入競爭，大陸快時尚服裝網購平台SHEIN（希音）大受影響。 (路透)
隨著其他大陸跨境電商平台加入競爭，大陸快時尚服裝網購平台SHEIN（希音）大受影響。 (路透)

隨著其他大陸跨境電商平台加入競爭，大陸快時尚服裝網購平台SHEIN（希音）大受影響。美國商業媒體The Information報導，SHEIN今年上半年營收為180億美元（約新台幣5,776億元），年增率放緩至23%，低於去年同期40%升幅。獲利也顯著受壓，上半年利潤按年驟跌70%至4億美元（約新台幣128億元）。

SHEIN正籌備在倫敦進行首次公開招股（IPO）上市，因此向投資者披露最新財務數據。前述數據為知情人士所透露。

分析認為，SHEIN營收增長放緩、利潤下滑，主要受到來自大陸電商拼多多旗下Temu激烈競爭影響。和SHEIN一樣主打商品價格實惠的Temu，在近兩年橫掃國際市場。該品牌成立時間為2022年7月，當年9月在美國率先推出，隨後又進軍歐洲、日本和東南亞等市場。根據東方財富網引述最新研究報告預測，Temu在2024年的GMV（網站成交金額）將達到540億美元（約新台幣1.73兆元）。

據Coresight Research估計，SHEIN在2023年的全球銷售額為322億美元，今年可能達到500億美元。作為參照，另一家快時尚巨頭Zara母公司Inditex在2023年的銷售額為393.9億美元。

目前正積極準備上市的SHEIN歷經一波三折，該公司原計畫赴美上市，但因部分美國政界人士反對，在今年6月初改向英國市場監管機構秘密遞交申請IPO文件。彭博報導，SHEIN在上一輪融資中估值達到660億美元。

SHEIN 快時尚 美國

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