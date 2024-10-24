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港交所每天賺進1.4億元

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
香港交易所23日公布第3季財報，第3季營收年增6%至港幣53.7億元，創下單季歷史新高。 新華通訊社
香港交易所23日公布第3季財報，第3季營收年增6%至港幣53.7億元，創下單季歷史新高。 新華通訊社

香港交易所昨（23）日公布第3季財報，第3季營收年增6%至港幣53.7億元，創下單季歷史新高，單季獲利年增7%至港幣31.4億元。累計今年前三季營收年增2%至港幣159.9億元（約新台幣660億元），獲利微升至港幣92.7億元（約新台幣383億元），為歷史同期次高水準，相當於日賺新台幣1.4億元，前三季每股獲利港幣7.3元。

大陸官方自9月下旬開始連續祭出多項救市政策，引發大陸和香港股市投資氣氛轉熱，港股市場成交金額在9月27日及9月30日這兩個連續交易日創單日歷史新高，分別達港幣4,458億港元及5,059億元，帶動第3季港股日均成交額按年增長21%至港幣1,188億元，但按季仍衰退2％。

香港交易所行政總裁陳翊庭表示，隨著中國大陸公布刺激經濟措施以及全球主要央行採取貨幣寬鬆政策，投資氣氛逐漸好轉，香港市場於9月底充分展現出活力和多樣性，港交所旗下所有市場均出現強勁成交量，現貨、衍生產品、交易所買賣產品（ETP）以及滬深港通市場單日成交量均創下多項紀錄。

此外，商品市場在第3季繼續保持強勁勢頭，港交所旗下的倫敦金屬交易所（LME）前九個月收費交易金屬合約的平均每日成交量年增25%，亦是推動港交所今年前九個月業績增長動能之一。

陳翊庭指出，港交所新股上市申請數目仍然保持穩健，截至9月底止共有96宗申請在處理中，而美的集團上市成為前三季亞洲最大及全球第二大規模的新股集資，再融資活動十分活躍。同時，今年第3季，港交所迎來新上市的公司共15家，集資額共計港幣422億元，為上半年集資金額的三倍多。

陳翊庭提及阿里巴巴轉為雙重主要上市並隨後獲納入港股通，這反映雙重主要上市結構如何幫助企業有效接觸中國大陸的資金池，從而提升流動性。

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