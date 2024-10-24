會見工信部長 庫克：把握大陸開放機遇

大陸工信部長金壯龍昨（23）日會見蘋果公司CEO庫克時表示，希望蘋果公司繼續深耕中國市場，加大創新投入。金壯龍並提及雙方就蘋果公司在陸發展、網路數據安全管理、雲服務等議題交換意見。

金壯龍表示，近年來大陸有序擴大電信領域對外開放，為各國企業在陸投資興業創造新機遇。大陸將持續擴大高水準對外開放，大力推進數位產業化和產業數位化，為各國投資者提供更多機遇、更好環境。

庫克表示，蘋果公司願意積極把握大陸對外開放的機遇，持續加大在大陸的投資，助力產業鏈高品質發展。

此外，對於Apple Intelligence何時進入大陸，庫克接受陸媒訪問時表示，正努力推進，需要走完監管流程，也希望盡快將它帶給中國消費者。

庫克昨日還與中國移動董事長楊杰會面，雙方就數位內容、5G產品合作等進行交流。雙方表示，前期在數位內容合作方面已取得成果，一方面深化音樂版權內容和音樂權益合作，展開聯合行銷和運營。另一方面，全面展開Apple Vision Pro沉浸式內容合作，共同探索沉浸式影片的製作技術和交互應用的開發，共建生態系統。