庫克今年二度訪陸 拚蘋果AI落地

蘋果執行長庫克近日訪問北京，他昨日透露，正在努力推進蘋果ＡＩ（Apple Intelligence）在大陸上線，惟需走完具體的監管流程。庫克昨日也與大陸工信部長金壯龍會面，雙方就蘋果公司在陸發展、網路資料安全管理、雲端服務等議題交換意見。金壯龍表示，希望蘋果公司繼續深耕大陸市場，加大創新投入，與大陸企業一道成長。

金壯龍昨日與庫克會面時稱，大陸近年有序擴大電信領域對外開放，將大力推動數位產業化和產業數位化，為各國投資者提供更多機會、更好環境。庫克回應，蘋果願意積極掌握大陸對外開放的機遇，「持續加大在大陸的投資，協助產業鏈供應鏈高品質發展」。

庫克昨日也走訪新浪微博總部。對於蘋果ＡＩ何時進入大陸市場，他回應稱，「我們正在努力推進，這背後有一個非常具體的監管流程，我們需要走完這個流程，也希望盡快將它帶給中國消費者」。

庫克廿一日起訪問北京，這是他今年第二度訪問大陸，此行重點之一被認為是洽談蘋果ＡＩ落地事宜。

蘋果九月推出支援ＡＩ新功能Apple Intelligence的iPhone 十六系列新機，但陸版機型並不適用。由於Open AI已斷供大陸市場，六月曾有消息稱，蘋果公司正在積極尋找大陸本土廠商合作，包含百度、阿里和新創公司百川智能都有接觸，但尚未達協議。

華爾街日報此前報導，蘋果ＡＩ在大陸市場已落後競爭對手，因為大陸本土手機廠近期推出的新產品具ＡＩ功能；三星已和百度等合作，推出整合ＡＩ功能的本土化智慧型手機。

庫克廿二日還與中國移動董事長楊傑會面，雙方特別提及Vision Pro，表示將全面開展沉浸式內容合作、製作技術和交互應用的開發，共建內容和生態系統。ＩＴ之家報導指出，中國移動「咪咕視頻Vision版」便是Vision Pro大陸市場首發的應用產品之一。

財新網引述分析指出，大陸仍然是蘋果的重要市場，既是其最大的消費市場，也是關鍵的製造中心。庫克的訪陸之旅是蘋果加強該地區關係的持續戰略的一部分，行程通常側重於管理供應鏈動態和促進與關鍵大陸企業的合作。