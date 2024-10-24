快訊

林姿妙官司牽動2026宜縣長選舉 陳琬惠：藍白有合作空間

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

聽新聞
0:00 / 0:00

庫克今年二度訪陸 拚蘋果AI落地

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸工信部官微「工信微報」發布，工信部長金壯龍，23日會見蘋果公司CEO庫克。（圖／取自「工信微報」）
大陸工信部官微「工信微報」發布，工信部長金壯龍，23日會見蘋果公司CEO庫克。（圖／取自「工信微報」）

蘋果執行長庫克近日訪問北京，他昨日透露，正在努力推進蘋果ＡＩ（Apple Intelligence）在大陸上線，惟需走完具體的監管流程。庫克昨日也與大陸工信部長金壯龍會面，雙方就蘋果公司在陸發展、網路資料安全管理、雲端服務等議題交換意見。金壯龍表示，希望蘋果公司繼續深耕大陸市場，加大創新投入，與大陸企業一道成長。

金壯龍昨日與庫克會面時稱，大陸近年有序擴大電信領域對外開放，將大力推動數位產業化和產業數位化，為各國投資者提供更多機會、更好環境。庫克回應，蘋果願意積極掌握大陸對外開放的機遇，「持續加大在大陸的投資，協助產業鏈供應鏈高品質發展」。

庫克昨日也走訪新浪微博總部。對於蘋果ＡＩ何時進入大陸市場，他回應稱，「我們正在努力推進，這背後有一個非常具體的監管流程，我們需要走完這個流程，也希望盡快將它帶給中國消費者」。

庫克廿一日起訪問北京，這是他今年第二度訪問大陸，此行重點之一被認為是洽談蘋果ＡＩ落地事宜。

蘋果九月推出支援ＡＩ新功能Apple Intelligence的iPhone 十六系列新機，但陸版機型並不適用。由於Open AI已斷供大陸市場，六月曾有消息稱，蘋果公司正在積極尋找大陸本土廠商合作，包含百度、阿里和新創公司百川智能都有接觸，但尚未達協議。

華爾街日報此前報導，蘋果ＡＩ在大陸市場已落後競爭對手，因為大陸本土手機廠近期推出的新產品具ＡＩ功能；三星已和百度等合作，推出整合ＡＩ功能的本土化智慧型手機。

庫克廿二日還與中國移動董事長楊傑會面，雙方特別提及Vision Pro，表示將全面開展沉浸式內容合作、製作技術和交互應用的開發，共建內容和生態系統。ＩＴ之家報導指出，中國移動「咪咕視頻Vision版」便是Vision Pro大陸市場首發的應用產品之一。

財新網引述分析指出，大陸仍然是蘋果的重要市場，既是其最大的消費市場，也是關鍵的製造中心。庫克的訪陸之旅是蘋果加強該地區關係的持續戰略的一部分，行程通常側重於管理供應鏈動態和促進與關鍵大陸企業的合作。

Vision 北京 百度

延伸閱讀

小摩指蘋果iPhone 16需求好轉 花旗估下半年生產約8,900萬支

會見蘋果CEO庫克 陸工信部長：盼繼續深耕大陸市場加大創新投入

庫克出馬拚蘋果AI登陸 傳可能洽談Apple Intelligence落地事宜

庫克時隔半年重回大陸 現身北京Apple王府井零售店

相關新聞

華爾街日報：過去4季約2540億美元資金非法流出大陸

新冠疫情後，隨著大陸房地產市場崩盤及經濟不確定性加劇，大陸民眾開始透過各種管道，紛紛將資產轉移到更安全的海外地點。《華爾...

三大挑戰衝擊字節跳動 2024前三季度收入增速大減

大陸網路媒體《36氪》引述知情人士消息，字節跳動2024年前三季度的收入增速出現較大幅度的下降，背後反映該公司正在遭遇的...

加速擴張業務版圖 小鵬汽車進軍阿拉伯聯合大公國

小鵬汽車作為大陸第一個在埃及和非洲市場推出純電車型的智慧電動汽車品牌，近日宣布攜手阿拉伯聯合大公國Ali & Sons ...

工信部喊話蘋果深耕 庫克：加大在中投資

中國工信部長金壯龍23日會見蘋果公司CEO庫克時表示，希望蘋果公司繼續深耕中國市場，加大創新投入。金壯龍並提及雙方就蘋果...

WSJ：中民心不穩 1年「潤」出1.8兆元 規模遠超2015房產泡沬期

美媒報導，隨著中國經濟出現不穩定跡象，儘管北京當局對資本外流實施嚴格監管，一些中國民眾仍正尋求海外更安全的資金存放方式，...

內地政策組合拳刺激 港交所前3季賺近12億美元歷來次高

香港交易所第3季盈利達到31.45億元（港幣，下同，約4億美元），按年增長6.5%。今年首3季盈利92.7億元（約11....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。