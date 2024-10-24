快訊

林姿妙官司牽動2026宜縣長選舉 陳琬惠：藍白有合作空間

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

美國大選逼近 中國出口商尋求避險

中央社／ 台北23日電

美國總統大選即將在11月5日登場，多家中國出口商尋求避險。路透社今天報導，如果共和黨候選人川普勝選，美國玩具製造商KidKraft將在一年內將其中國供應鏈減半。

川普（Donald Trump）已揚言，他勝選後將對中國商品課徵60%關稅。

路透社報導，川普於2018年7月第一個任期間對中國商品徵收7.5%至25%的關稅後，KidKraft已將20%的生產從中國轉移到越南、印度和其他地方。

現在川普威脅對中國徵收60%的關稅，KidKraft駐深圳的供應鏈和營運副總莎岡（Mike Sagan）認為，這是一個顛覆既有規則的粗魯工具。他預期民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）不會那麼咄咄逼人，但仍有可能繼續在貿易問題上向中國施壓。

莎岡說：「這是不祥預兆，未來會變得更困難，問題是會困難到什麼程度」；他的公司已將中國供應商從今年年初的53家減少到41家。

據報導，路透社採訪的27家中國出口商，對美出口至少占15%。其中，12家計劃在川普重返白宮後加速遷離中國；另外4家完全放在中國的公司表示，如果川普提高關稅，他們將在海外開設工廠。其他11家公司還沒有針對選舉結果的具體計劃，但大多數表示擔心因此失去美國市場。

關稅威脅已經引起中國工業界的不安，他們每年向美國銷售價值超過4000億美元的商品，並為美國人從其他地方購買的產品提供數千億美元的零件。

中國生產商認為，對全球最大出口國徵收更高的關稅將擾亂供應鏈，並進一步壓縮利潤，從而損害就業、投資和本已疲軟的經濟成長。他們表示，即使工廠遷離中國，貿易戰也會提高生產成本和美國消費者價格。

美國傢俱製造商m.a.d Furniture Design的創辦人之一柯爾（Matt Cole）表示，他們也是尚未轉移生產的公司之一。

柯爾2018年在東南亞的調查顯示，扣除物流和其他低效率成本後，與美國對中國增加25%關稅的成本大致相同，他仍需從中國進口60%的零件。

他說，如果川普獲勝，將在加徵關稅之前盡可能將更多產品轉移到美國，為自己爭取時間尋找其它基地。

「有些人做出進入第三國的明智決定，我很確定他們不像我一樣擔心美國大選」，柯爾說，「我可能很快就會飛往馬來西亞或是越南」。

川普的貿易戰2.0對許多中國出口商來說，將是一個清算時刻。在中國以犧牲消費者利益為代價，對工廠進行直接投資造成嚴重通貨緊縮壓力下，中國出口商的利潤正在減少。

「如果加徵60%的關稅，就沒人能應付得了」，廣州聯晟公司負責人曾兆良（音譯）說，該公司30%至40%的低利潤廚具銷往美國。

報導引述重慶弘願工具集團高管楊瓊（音譯）表示，如果川普回歸，她的公司將擴大越南工廠；如果賀錦麗成為總統，她的公司也將繼續留在越南。

凱投宏觀（Capital Economics）首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）分析，川普若當選將透過「挑戰支撐中國繁榮的全球經濟秩序」打擊中國的短期增長，但這也可能導致美國與歐洲、東亞盟友的分裂。相對地，如果賀錦麗能夠穩住盟友陣營，中國在中期可能會面臨更大的經濟制約。

川普 美國大選

延伸閱讀

勝選希望濃！川普身價水漲船高 再次躋身彭博全球500大富豪榜

川普控英工黨「外國介選」暗助賀錦麗 首相施凱爾低調回應

賀錦麗歷史性競選低調以對 稱「美國已準備好選出首位女總統」

川普當選「通膨恐再起」債券將迎大利空？ 辣媽：似乎還未完全反映建議分批進場

相關新聞

華爾街日報：過去4季約2540億美元資金非法流出大陸

新冠疫情後，隨著大陸房地產市場崩盤及經濟不確定性加劇，大陸民眾開始透過各種管道，紛紛將資產轉移到更安全的海外地點。《華爾...

三大挑戰衝擊字節跳動 2024前三季度收入增速大減

大陸網路媒體《36氪》引述知情人士消息，字節跳動2024年前三季度的收入增速出現較大幅度的下降，背後反映該公司正在遭遇的...

加速擴張業務版圖 小鵬汽車進軍阿拉伯聯合大公國

小鵬汽車作為大陸第一個在埃及和非洲市場推出純電車型的智慧電動汽車品牌，近日宣布攜手阿拉伯聯合大公國Ali & Sons ...

工信部喊話蘋果深耕 庫克：加大在中投資

中國工信部長金壯龍23日會見蘋果公司CEO庫克時表示，希望蘋果公司繼續深耕中國市場，加大創新投入。金壯龍並提及雙方就蘋果...

WSJ：中民心不穩 1年「潤」出1.8兆元 規模遠超2015房產泡沬期

美媒報導，隨著中國經濟出現不穩定跡象，儘管北京當局對資本外流實施嚴格監管，一些中國民眾仍正尋求海外更安全的資金存放方式，...

內地政策組合拳刺激 港交所前3季賺近12億美元歷來次高

香港交易所第3季盈利達到31.45億元（港幣，下同，約4億美元），按年增長6.5%。今年首3季盈利92.7億元（約11....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。