美國大選逼近 中國出口商尋求避險

美國總統大選即將在11月5日登場，多家中國出口商尋求避險。路透社今天報導，如果共和黨候選人川普勝選，美國玩具製造商KidKraft將在一年內將其中國供應鏈減半。

川普（Donald Trump）已揚言，他勝選後將對中國商品課徵60%關稅。

路透社報導，川普於2018年7月第一個任期間對中國商品徵收7.5%至25%的關稅後，KidKraft已將20%的生產從中國轉移到越南、印度和其他地方。

現在川普威脅對中國徵收60%的關稅，KidKraft駐深圳的供應鏈和營運副總莎岡（Mike Sagan）認為，這是一個顛覆既有規則的粗魯工具。他預期民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）不會那麼咄咄逼人，但仍有可能繼續在貿易問題上向中國施壓。

莎岡說：「這是不祥預兆，未來會變得更困難，問題是會困難到什麼程度」；他的公司已將中國供應商從今年年初的53家減少到41家。

據報導，路透社採訪的27家中國出口商，對美出口至少占15%。其中，12家計劃在川普重返白宮後加速遷離中國；另外4家完全放在中國的公司表示，如果川普提高關稅，他們將在海外開設工廠。其他11家公司還沒有針對選舉結果的具體計劃，但大多數表示擔心因此失去美國市場。

關稅威脅已經引起中國工業界的不安，他們每年向美國銷售價值超過4000億美元的商品，並為美國人從其他地方購買的產品提供數千億美元的零件。

中國生產商認為，對全球最大出口國徵收更高的關稅將擾亂供應鏈，並進一步壓縮利潤，從而損害就業、投資和本已疲軟的經濟成長。他們表示，即使工廠遷離中國，貿易戰也會提高生產成本和美國消費者價格。

美國傢俱製造商m.a.d Furniture Design的創辦人之一柯爾（Matt Cole）表示，他們也是尚未轉移生產的公司之一。

柯爾2018年在東南亞的調查顯示，扣除物流和其他低效率成本後，與美國對中國增加25%關稅的成本大致相同，他仍需從中國進口60%的零件。

他說，如果川普獲勝，將在加徵關稅之前盡可能將更多產品轉移到美國，為自己爭取時間尋找其它基地。

「有些人做出進入第三國的明智決定，我很確定他們不像我一樣擔心美國大選」，柯爾說，「我可能很快就會飛往馬來西亞或是越南」。

川普的貿易戰2.0對許多中國出口商來說，將是一個清算時刻。在中國以犧牲消費者利益為代價，對工廠進行直接投資造成嚴重通貨緊縮壓力下，中國出口商的利潤正在減少。

「如果加徵60%的關稅，就沒人能應付得了」，廣州聯晟公司負責人曾兆良（音譯）說，該公司30%至40%的低利潤廚具銷往美國。

報導引述重慶弘願工具集團高管楊瓊（音譯）表示，如果川普回歸，她的公司將擴大越南工廠；如果賀錦麗成為總統，她的公司也將繼續留在越南。

凱投宏觀（Capital Economics）首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）分析，川普若當選將透過「挑戰支撐中國繁榮的全球經濟秩序」打擊中國的短期增長，但這也可能導致美國與歐洲、東亞盟友的分裂。相對地，如果賀錦麗能夠穩住盟友陣營，中國在中期可能會面臨更大的經濟制約。