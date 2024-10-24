外資持人民幣債券處高位

大陸國家外匯管理局副局長李紅燕22日在北京參加國新辦記者會時透露，截至目前，外資持有大陸境內人民幣債券總量超過6400億美元，處於歷史高位。從存量結構看，境外央行、商業銀行等穩健型投資者是主要持有機構，且投資國債、政策性金融債等中長期債券的比例較高，投資穩定性較強。

中新社報導，李紅燕稱，近一段時期，外資配置人民幣資產總體呈現良好勢頭，今年以來人民幣債券的綜合收益率保持良好，吸引了境外投資者增配人民幣債券。此外，受大陸境內股市上漲帶動，9月下旬以來，外資淨購入境內股票總體增加，外資配置人民幣資產的意願進一步增強。

她指出，目前，境外投資者投資大陸境內的資本市場總體處於起步階段，持有人民幣資產的規模和比重不算高，外資在大陸國內股市、債市的占比在3%至4%左右，受多重有利因素支撐，仍有進一步提升空間。

具體而言，李紅燕表示，大陸經濟基本面穩中向好，提供了良好宏觀環境。大陸完善高水平開放，提供良好政策環境。人民幣資產具有非常好的分散風險的多元配置效果，提供了良好投資價值。

「總體看，外資配置人民幣資產有助於豐富境內市場參與主體、提高市場流動性，促進境內資本市場更加活躍和國際化發展。」李紅燕表示，大陸國家外匯管理局將不斷提高投資便利化，營造良好的投資環境，推進金融高水平對外開放，積極支持境外投資者參與境內資本市場。