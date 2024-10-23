金價飆漲銀樓慘 周大福中國3個月收掉145家店

黃金價格今年持續飆漲，消費者縮手觀望，重創中國銀樓生意。香港知名珠寶品牌周大福昨天公告，7月1日至9月30日銷售比去年同期下降21%，這段期間在中國大陸關閉145家門市。

綜合第一財經、新華網、川觀新聞等陸媒，國際黃金價格今天已經飆升至每盎司2755美元（約新台幣8萬8325元）。中國大陸多家銀樓金飾報價每公克人民幣815元（下同，約新台幣3668元），較昨天上漲9元。今年以來，大陸金飾價格每克上漲近200元，漲幅超過30%。

周大福22日在港交所公告，2025財年第2季（2024年7月1日至9月30日）的銷售年減21%。其中，大陸直營店及加盟店的銷售分別下降24.3%及20.3%；香港銷售下跌27.8%，澳門更減少40.2%。

報告期內，周大福在大陸淨關閉145家零售門市。

周大福預計，2025上半財年（2024年4月1日至9月30日）的營業額較去年同期下降約18%至22%，獲利則下降約42%至46%。

另一家香港珠寶公司六福集團近日發布的2025財年第2季報告也顯示，銷售下滑16%，門市淨減少76家。

黃金行業人士指出，快速上漲的金價，疊加金飾加工費和品牌溢價高等因素，消費者觀望情緒增強，使得金飾消費在一定程度上受到了抑制，黃金首飾零售商銷售壓力增加。

該人士說，金價高漲及巨幅波動使得黃金加工銷售企業生產經營風險增大，批發零售企業進貨變得謹慎，首飾加工企業原料成本上升、出貨量下降，部分中小型加工企業甚至停工放假。

根據世界黃金協會統計，今年第2季中國市場金飾需求創下自2009年以來的同期新低，僅為86噸；上半年中國金飾消費下降18%至270噸。後期在季節性因素和金價高漲的雙重影響下，金飾消費可能會持續疲軟。

報導提到，在中國，黃金行業素有「金九銀十」的說法，理論上目前正處黃金消費的旺季。然而，四川成都市商場內人流如織，但包括周大福零售店在內的整個黃金珠寶區卻生意冷清，鮮有顧客駐足，儘管多家品牌推出力度不小的促銷活動。

業內相關人士分析，受地緣緊張局勢和美國聯準會降息等因素影響，金價中長期依然看漲。隨著黃金價格不斷刷新歷史新高，黃金市場「消費遇冷」和「投資升溫」這兩種情況或將同時存在。基於此，黃金首飾和金條金幣兩個類別的銷量也呈現兩極分化：溢價較高的黃金首飾消費量大幅下降，溢價相對較低的金條及金幣消費量大幅上漲。