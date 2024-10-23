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加速擴張中東版圖 小鵬汽車正式進軍阿拉伯聯合大公國

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
小鵬汽車與阿拉伯聯合大公國Al i& Sons Holding LLC在杜拜舉行G6、G9上市發布會。圖取自IT之家
小鵬汽車與阿拉伯聯合大公國Al i& Sons Holding LLC在杜拜舉行G6、G9上市發布會。圖取自IT之家

大陸造車新勢力之一的小鵬汽車拓展中東市場，與阿拉伯聯合大公國Al i& Sons Holding LLC在杜拜舉行G6、G9上市發布會，正式進入阿國市場。據規劃，在目前開設的杜拜門店基礎上，雙方將在明年於阿布達比開設另一家門店，以加速在中東非地區落地銷售戰略。

IT之家報導，Ali & Sons Holding LLC於1979年在阿布達比成立，在阿國市場代理了包括福斯、奧迪、保時捷、Škoda 在內等多個品牌，小鵬汽車表示將借助前述公司的運營經驗與在地優勢，快速融入阿國市場。

小鵬汽車稱，與Ali & Sons Holding LLC子公司GSM在阿國市場已經快速建立起一套銷售渠道，推出包括G6、G9等系列車型。

截至目前，小鵬在中東非地區已上市的區域包括以色列、阿塞拜疆、埃及、約旦、黎巴嫩、阿國等。此外，小鵬汽車是首個在埃及和非洲市場推出純電車型的中國智能電動汽車品牌。

面對大陸內捲、競爭激烈車市，車企紛紛布局出海，而中東成為重點市場之一。目前包括比亞迪、上汽、奇瑞、吉利、長城和長安等品牌在中東市場都有一定的份額和影響力。其中，比亞迪已經在中東確立電動車品牌領先地位，6月在阿國也完成第1,000次交付。

中東多國正積極實施「雙碳」政策，其中，阿國是海灣地區首個承諾到2050年實現淨零排放的國家。阿國政府制定「國家電動汽車政策」，並設定到2030年至少30%的政府部門車輛和10%的道路車輛為電動汽車（純電動汽車或混合動力汽車）的目標。到2050年，阿國道路車輛中50%將是電動汽車。

中汽協數據顯示，前九個月，大陸汽車共出口431.2萬輛，年增27.3%，其中，新能源汽車出口92.8萬輛，年增12.5%。就更細項分，純電動汽車出口73.1萬輛，年減3.8%；插混汽車出口19.8萬輛，年增2倍。

中東 品牌 電動汽車

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