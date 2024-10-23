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中國前3季工業增加值 占GDP比重31.8%

中央社／ 台北23日電

中國工信部今天表示，中國前3季規模以上工業增加值，比去年同期增長5.8%，占國內生產毛額（GDP）比重31.8%。其中，電子、有色、化工、汽車4個行業貢獻率接近一半。

中國國務院新聞辦公室23日下午舉行記者會，說明中國前3季工業和資訊化發展情況。中國工業和信息化部新聞發言人趙志國在會中作以上表示。

趙志國說，中國工業生產保持穩定，前3季規模以上工業增加值年增5.8%，對宏觀經濟增長發揮「壓艙石」作用，貢獻率接近4成。裝備製造業、高技術製造業增長較快；工業投資連續8個月保持雙位數增長。截至8月底，規模以上工業企業數量達50.4萬家，較2023年底增加4.4%。

趙志國指出，中國前3季規上工業增加值占GDP比重31.8%。其中，電子、有色、化工、汽車4個行業對工業生產增長的貢獻率接近一半。

他說，中國前3季汽車產業增加值年增7.9%，產銷分別完成2147萬輛和2157.1萬輛，分別增長1.9%和2.4%。累計出口整車431.2萬輛，增長27.3%。1至8月，汽車產業營業收入、利潤總額分別增長3.2%和3%。

趙志國指出，截至9月底，中國電信業務總量年增10.7%，1至8月規模以上網路和相關服務企業完成網路業務收入人民幣1.17兆元（下同，約新台幣5.27兆元），網路數據中心、大數據、雲計算等新興業務成為拉動資通業發展的重要增長極。前3季電信新興業務收入達到3252億元，年增9.4%，延續高速增長的態勢；1至9月國內市場手機出貨量2.2億支，增長9.9%。

他說，今年以來，中國消費電子行業運行良好。1至9月，規模以上電子資訊製造業增加值增長12.8%，高於同期工業7個百分點。生產微型電腦2.49億台、手機11.84億支、彩色電視1.5億台，分別增長2.9%、9.8%和2.5%。出口持續回升，據中國海關統計資料顯示，前9個月，出口手機5.8億支、筆記型電腦1.1億台和電視機8129萬台，分別增長3.5%、0.7%和8%。

趙志國稱，當前外部環境變化帶來的風險挑戰明顯增多，部分企業生產經營面臨困難，但中國經濟發展向好的基本面沒有改變，工業體系完整、產業鏈配套齊全、綜合製造成本較低的全球競爭優勢沒有改變，推動向上向好的積極因素在累積增多。

經濟發展 網路 電信業

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