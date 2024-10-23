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陸快時尚龍頭SHEIN 上半年利潤暴跌七成

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸跨境快時尚電商希音「SHEIN」據報上半年利潤跌七成。(路透)
大陸跨境快時尚電商希音「SHEIN」據報上半年利潤跌七成。(路透)

受到電商平台激烈競爭，大陸快時尚服裝網購平台SHEIN（希音）今年上半年收入增長按年放緩至23%，較去年同期40%升幅還低。盈利也顯著受壓，上半年利潤按年跌70%至4億美元。

美國科技媒體The Information報導，SHEIN正籌備在倫敦進行首次公開招股（IPO）上市，因此向投資者披露最新財務數據。前述數據為知情人士所透露。但目前SHEIN未有公開回應。

彭博此前報導，SHEIN在上一輪融資中估值達到660億美元，且在6月秘密提交可能在倫敦上市的文件。同時有消息指出，SHEIN的IPO已選定巴克萊銀行和瑞銀集團作為首次公開募股的牽頭行，進一步擴充上市實力。

不過，英國首相斯塔默 （Keir Starmer）針對SHEIN上市問題表示：「我不會談及個別企業。我要說的是，讓我明確地說，標準和高標準對我們來說確實很重要。當然，我們會關注任何問題，尤其是勞動者的權利問題。」意味著即使對於像SHEIN這樣大型公司的IPO，英方不會放鬆審核，所以能否順利上市依然有變數。

分析認為SHEIN營收增長放緩、利潤下滑，主要受到來自大陸電商拼多多旗下Temu激烈競爭影響。

而SHEIN與Temu兩大電商巨頭近期爭訟不斷，Temu在去年7月控訴SHEIN違反市場壟斷法，12月再控訴SHEIN對製造商進行「黑手黨式的恐嚇」；而SHEIN自去年3月控訴Temu在推廣自己的平台時對SHEIN做了虛假陳述，並於今年8月控告Temu侵犯版權，指控後者「偽裝」成在線市場，抄襲SHEIN銷售的產品。

據Coresight Research估計，SHEIN在2023年的全球銷售額為322億美元，今年可能達到500億美元。作為參照，另一家快時尚巨頭Zara母公司Inditex在2023年的銷售額為393.9億美元。

SHEIN 快時尚 電商

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