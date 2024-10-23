第7屆中國進博會11／5登場 3496家企業參展

第7屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在國家會展中心（上海）舉行，中國商務部今天表示，共有129個國家和地區的3496家企業參加企業展，國家、地區以及企業數都超過了上屆。

中國國務院新聞辦公室23日舉行記者會，由中國商務部部長助理唐文弘說明進博會相關議題。

根據國新辦文字實錄，唐文弘指出，第7屆進博會將於11月5日至10日在上海舉辦，主題為「新時代，共享未來」，同時舉辦虹橋國際經濟論壇。目前，各項籌備工作已基本就緒，整體展覽展示面積將超過42萬平方公尺，虹橋論壇將有主論壇和19場分論壇。

對於今年的展覽規模，唐文弘表示，共有129個國家、地區的3496家企業參加企業展，國家、地區和企業數都超過了上屆，參展的世界500大和行業龍頭企業達297家，創歷史新高；186家企業和機構「7屆全勤」。

他表示，今年的進博會中國館以「推進中國式現代化，共謀世界發展繁榮」為主題，重點展示推進中國式現代化建設和推動高水準對外開放的最新成果。虹橋論壇將發表「世界開放報告2024」和最新世界開放指數，為建設開放型世界經濟建言獻策。

唐文弘進一步提到，將為37個最低度開發國家參加國家展和企業展提供支持，並擴大非洲產品專區，協助最低度開發國家單邊開放，以實際行動實踐普惠包容理念。

他說，虹橋論壇則更加突顯「促進全球開放合作、完善全球經濟治理」的功能定位，以「堅持高水準開放 共促普惠包容的經濟全球化」為主題，聚焦新型儲能、人工智慧等國際焦點話題，邀請政商學界嘉賓交流討論。政策解讀、簽約等各類配套活動約110場。