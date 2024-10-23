會見蘋果CEO庫克 陸工信部長：盼繼續深耕大陸市場加大創新投入

大陸工信部官微「工信微報」發布，工信部長金壯龍，23日會見蘋果公司CEO庫克時表示，希望蘋果公司繼續深耕大陸市場，加大創新投入，與大陸企業一道成長，共享高品質發展紅利。

庫克表示，蘋果公司願意積極把握大陸對外開放的機遇，持續加大在大陸的投資，助力產業鏈供應鏈高品質發展。

金壯龍表示，近年來，大陸有序擴大電信領域對外開放，為各國企業在華投資興業創造新機遇。大陸將持續擴大高水準對外開放，大力推進數位產業化和產業數位化，為各國投資者提供更多機遇、更好環境。希望蘋果公司繼續深耕大陸市場，加大創新投入，與大陸企業一道成長，共用高品質發展紅利。

雙方就蘋果公司在華發展、網路數據安全管理、雲服務等議題交換意見。

庫克21日晚間突然發布微博，表示「很高興再次回到北京」。在微博影片中，庫克與大陸攝影師陳漫一起在北京胡同裡散步拍照；庫克22日則出現在北京順義的一家有機農場，參觀農作物，並與農業研究人員交談，討論iPhone和iPad在農業研究中的應用。同日下午則到北京Apple王府井零售店，與店裡的蘋果工作人員合照。

外界關注庫克此行，可能是為了蘋果Apple Intelligence進入大陸市場。

法新社報導，這是庫克今年第二次訪問大陸，上次是在3月，當時上海開設了一家新的蘋果專賣店，庫克還會見大陸商務部長王文濤。

報導指出，蘋果正在尋求鞏固關鍵海外市場的銷售業績。iPhone目前仍深受大陸消費者的歡迎，但近年來，蘋果公司在大陸市場的市占已不如本土競爭對手。

蘋果財報顯示，2024財年第三季度（截至2024年6月29日），營收857.8億美元，年增4.9%；淨利潤214.5億美元，年增7.9%。

市場分析公司Canalys的數據顯示，蘋果今年第2季僅列大陸智慧手機出貨量的第六名，而去年同期為第三名。

今年第2季出貨量前五名，都是大陸國產手機廠商，這還是有史以來首次包攬大陸市場前五的席位。