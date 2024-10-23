專家：地緣政治有利香港建國際黃金交易中心

前香港中央政策組首席顧問邵善波表示，當前的地緣政治有利香港建立國際黃金交易市場，吸引國際黃金現貨在港儲存。

明報今天報導，邵善波一直研究及推動香港打造成國際黃金交易中心，他接受訪問時說，在目前地緣政治下，正是香港發展國際黃金交易的契機。

他所說的地緣政治，包括美國近年將美元「武器化」，凍結他國資產，導致部分非西方國家及企業有意避開美元風險，以致黃金需求大增，而中國也成為國際上最大的黃金買家。

他表示，目前國際黃金交易市場主要在紐約、倫敦和瑞士，黃金倉儲也在這些國家，但對於想分散風險的國家而言，香港可以成為另一選擇。

他說，香港資本自由出入，物流業發達，訊息流通，且實行普通法，銀行數量及支付系統基建屬國際一級水平，這都是建立國際黃金交易平台的重要基礎。

再從香港自身角度看，香港金融市場向來過於單一，太過偏重股市，過往政府也意識到這個問題，希望多元化發展。

他說，國際黃金交易中心除了買賣黃金，還涉及保險、對冲、期貨等金融活動，可令香港金融市場更多元。

邵善波指出，香港要發展成為國際黃金交易中心，不能倚賴本地傳統的金銀業貿易場，也不能以「小圈子」運作，而是要設立國際標準的交易平台，吸引國際金商落戶。

他並建議政府建立一個具國際標準的黃金交易所，以港幣作為交易貨幣，所有黃金買賣都在香港結算。

據指出，香港機場目前有一個容量150噸的金庫，但邵善波表示，這個金庫只是出租儲存黃金，目前已爆滿。他說，現在美國有容量6000至8000噸的黃金庫存，俄羅斯有3000至4000噸，中國有1000至2000噸，如果香港要成為國際黃金交易中心，接納不同國家的黃金儲存，金庫容量至少要達到2000至4000噸。

他並說，上海的黃金交易只針對國內市場，不能作國際黃金交易，香港建立國際黃金交易市場，與上海沒有衝突。

行政長官李家超16日公布年度施政報告，當中首次提出，為因應地緣政治變化，政府計劃建立國際黃金交易市場，吸引國際黃金現貨在港儲存。

他提及，地緣政治日趨複雜凸顯香港的安全和穩定環境具有優勢，可吸引國際黃金現貨在港儲存，同時推動黃金交易、清算和交割，更可發展成為黃金交易中心，帶動投資交易、衍生產品、保險、倉儲、貿易和物流服務等相關產業鏈的發展。