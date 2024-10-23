大陸智庫呼籲發行9兆特別國債 以支持設立平準基金

為了穩定A股市場，中國社會科學院金融研究所最新報告建議，發行人民幣2兆元（新台幣9兆元）特別國債支持設立股市平準基金。

彭博報導，隸屬於大陸國務院的中國社會科學院金融研究所，發布2024年第三季度宏觀金融分析報告「存量與增量並重：宏觀經濟治理思路創新」文章指出，平準基金將透過對藍籌龍頭股以及ETF的低買高賣來促進市場穩定。該智庫。

澎湃新聞報導，報告認為，提高持久收入、擴大有效投資等增量政策傳導至消費潛力釋放、物價明顯回升往往存在一定時滯，造成宏觀資料和微觀感受之間的「溫差」拉大。相比之下，股市對政策利好的反應更為迅速，便於撬動居民存款、銀行理財、外資等增量資金入市，對市場信心的提振作用立竿見影。

為提振股市和經濟，大陸政府從9月末以來推出了一系列刺激措施，當局也在考慮將成立股市平準基金作為刺激措施的一部分，但至今幾乎沒有公布相關細節。

在刺激措施的推動下大陸股市出現了歷史性漲勢，但近期失去一些動力。滬深300指數較本月高點回落7%，自9月低點以來的漲幅收窄至25%左右。

該智庫還呼籲當局公布大陸央行關注的通膨指標和目標，以可置信的政策操作引導市場長期通膨預期錨定在合理水平。

金融研究所稱，如果貨幣政策錨定2%的通貨膨脹率，並且承諾不達此目標寬鬆政策會繼續加碼，將會真正起到提振市場預期的作用，從而有力推動經濟恢復向好。