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路透：大陸「光棍節」好景不再 消費降級情緒瀰漫市場

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸「光棍節」好景不再 ，消費降級情緒瀰漫市場。聯合報資料照片
大陸「光棍節」好景不再 ，消費降級情緒瀰漫市場。聯合報資料照片

大陸最大的購物季節雙十一「光棍節」（11月11日）的銷售活動已經開始，但路透報導，大多數商家和零售分析師對今年的光棍節銷售不太樂觀。他們預計，今年的銷售情況充其量是不溫不火，主要原因依然是面臨消費降級壓力的消費者，對大陸的經濟困境持悲觀態度。

路透報導，「光棍節」最早是由大陸電商阿里巴巴在2009年發起的，目的是動員單身人士在這個持續數週的購物季節好好犒賞自己。整個購物活動在11月11日「雙十一」這一天到達高峰。全大陸的電商平台和實體店，往往為爭奪顧客紛紛推出各種降價促銷措施，展開一場激烈的價格大比拼。

在京東註冊的家具商吳倩表示，到京東平台希望利用這個機會清理庫存，也許還能勉強賺點小錢，但預計這項活動不會帶來整體銷售成長。

吳倩指出，消費者不再等到購物節才購物，大陸電子商務平台的多元化，代表全年都有多種選擇。

大陸的房地產市場深陷嚴重衰退，國際貿易環境日益惡化，導致這個世界第二大經濟體成長緩慢和就業市場一片蕭條。

大陸當局在9月下旬雖然推出了多項力度更大的經濟體刺激措施，但其中許多措施的具體操作細節尚不清楚，這些措施是否能夠對消費者信心產生較大的積極影響，還有不少不確定性。

46歲的鄭莉指出，過去非常重視「光棍節」，會搶購衣服和日常用品，但現在不再這樣了，「今年，我真的找不到任何衝動，也許我會給我兒子買一件羽絨服。」

根據數據供應商Syntun的估計，去年主要電子商務平台的累計商品交易總額（GMV）成長了2%，達到人民幣1.14兆元。這與曾經常態化的兩位數的增幅相去甚遠。

獨立電子商務專家盧正旺指出，供應商越來越理性，商品交易總額（GMV）再不是核心追求，利潤才是。但現在獲取利潤很不容易，競爭超級激烈，只有降價才能賣出去。

兩年來，由於經濟環境日益艱難，大幅折扣成為商家促銷的重要手段，連阿里巴巴和京東這樣的電商巨頭，在面臨拼多多等廉價電商平台競爭的時候，都不得不擠壓成千上萬的小企業的利潤。

今年「雙十一」期間，隨著阿里巴巴國內電商部門一系列友商措施的公布，商家面臨的壓力將有所緩解。京東和拼多多也提出了類似的措施。

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