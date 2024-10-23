鼎泰豐華北14店欲起死回生 仍有懸念

北京鼎泰豐爆出股東內鬨，雙方將打法律戰，但外界關注，包括北京在內的華北十四家鼎泰豐，是否有機會「起死回生」，對此，恒泰豐法律顧問符霜葉表示，「不可能走回頭路」。

恒泰豐母公司、北京巨人公司大股東孫鐵漢認為，改選董事後，第一階段要先申請北京餐廳的營業執照延長，若獲准後，鼎泰豐就能繼續營運。

而第二階段則會向台灣鼎泰豐再申請二○二五年到期之後的授權。

雖然孫鐵漢一方的想法樂觀，但符霜葉表示，在今年八月底宣布將在十月底停業後，恒泰豐就申請強制清算，也被法院受理，恒泰豐目前只為清算目的而繼續存續，應該在十月底之後，連董事會都不存在，未來只會處理包含發放員工的資遣費在內等善後工作。

而今年八月恒泰豐宣布停業後，鼎泰豐也隨即發出聲明表示，由於恒泰豐營業執照期滿不再展延，故提前中止品牌授權。

但孫鐵漢一方的委任律師徐履冰表示，雖然台灣鼎泰豐對外發出聲明說會提前中止授權，但因為並沒有收到法律通知，因此認為北京鼎泰豐的授權是到明年為止。

由於雙方各說各話，因此未來還有沒有機會看到北京鼎泰豐，仍要看當地法院裁決結果而定。