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北京鼎泰豐之爭 進入法律戰

聯合報／ 記者林海／台北報導
鼎泰豐日前宣布，將於十月卅一日前結束華北地區十四家門市（含廈門一家）的經營。圖為北京鼎泰豐漁陽店。圖／北京鼎泰豐提供
鼎泰豐日前宣布，將於十月卅一日前結束華北地區十四家門市（含廈門一家）的經營。圖為北京鼎泰豐漁陽店。圖／北京鼎泰豐提供

北京鼎泰豐日前宣布包括大陸北京、天津等華北十四家餐廳，原訂在十月底結束營業，但負責營運的恒泰豐昨舉行股東臨時會改選董事，並解任原董事長、大成集團副總裁韓家宸職務，同時要申請延長營業執照讓營運繼續；但韓家宸反擊，強調公司章程中並無股東會的設立，因此改選並無法律效力，股東內鬨延續至法律戰。

北京鼎泰豐由恒泰豐取得台灣鼎泰豐授權，負責經營管理華北地區十四家「鼎泰豐」門市，恒泰豐母公司則是由韓家宸、鼎泰豐董事長楊紀華與股市名人孫鐵漢共同成立的北京巨人公司，三方持股分別為百分之四十三點六四、廿七點二七、廿九點一。

據了解，楊紀華已將股權出售給孫鐵漢，孫掌握北京巨人過半股權，因此挾股權優勢全面改選恒泰豐董事，由林禮宏擔任新董事長，並宣布接下來的首要任務是要申請營業執照延長，若獲准，就會再向楊紀華爭取在明年四月到期的品牌授權能繼續。

孫鐵漢一方表示，北京鼎泰豐的營業執照今年八月到期，但原有董事對於韓家宸有財務上的疑慮，因此無法支持韓家宸申請延長營業執照，要等財務問題交代清楚後再申請，但韓家宸置之不理，並在八月底逕自宣布將華北十四家鼎泰豐分店關閉，才決定採取必要措施。

但韓家宸發出聲明指出，北京巨人設有唯一董事，基於對孫鐵漢的信任，應其要求改由孫妻李韻珊擔任該職，多次要求李韻珊依法召開股東會，匯報財務狀況並進行盈餘分配，但孫、李兩人置之不理，巨人公司從未召開過股東會，涉嫌嚴重背信行為，也已委託律師向有關司法部門提起刑事訴訟。

而恒泰豐的法律顧問符霜葉昨提出公司章程強調，恒泰豐沒有股東會，只有董事會，而董事會是最高權力機構，因此孫鐵漢一方昨舉行的股東臨時會並沒有法律上的效益，韓家宸仍然是恒泰豐的董事長。

符霜葉表示，當初堅決反對北京鼎泰豐繼續營運的是孫鐵漢一方，如今態度卻又大轉彎，非常令人錯愕，若是當初不反對，就沒有後續的紛爭，但仍希望孫鐵漢和平、客觀理性的和談，不要採取極端方式處理個人恩怨。

但作為關鍵第三方，楊紀華則持續神隱不願表態、說明，而對於爭端誰是誰非、未來授權與否，鼎泰豐僅透過公關體系表達「謝謝關心」。

北京 財務 餐廳

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