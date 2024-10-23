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陸自主研製 1萬2千米深地智慧鑽機完工

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
12000米深地智慧鑽機。圖／本報四川德陽傳真
12000米深地智慧鑽機。圖／本報四川德陽傳真

10月16日上午，由東方電氣集團所屬宏華集團有限公司（簡稱東方宏華）自主研製的12000米深地智慧鑽機，在四川德陽廣漢市成功下線，即將發往新疆開啟鑽井作業。這標誌著大陸深地鑽探領域技術實現新的突破。

此次下線的智慧鑽機高70米，總重量超過1500噸，鉤載能力達1000噸。「傳統12000米鑽機的鉤載能力是900噸，我們這台鑽機的鉤載能力相當於可以吊起兩架滿載的波音747客機，能夠輕鬆應對12000米的地下挑戰，甚至可以向13000米進軍。」東方宏華副總裁呂蘭說。

近年來，隨著中淺層油氣勘探開發程度不斷提高，油氣發現難度越來越大，大陸的石油鑽井正朝著「兩深一非」方向發展，即深海、深地和非常規。但在深層的開發過程中，會遇到很多問題，比如高壓、高溫、高應力，也會面臨井噴的危險。

為實現鑽機安全高效率運行，東方宏華自主研發了「一鍵聯動」自動化機具系統，實現了地面、台面和高空三大區域的自動化作業，大大提高了鑽井作業的效率，降低了人工作業的風險，能夠在超深環境下實現高效、安全運行。

成功 標誌

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