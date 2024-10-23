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重慶吸外資 6案合計75.7億人民幣

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

重慶市21日與出席「國家發展改革委與美在華跨國企業高層圓桌會——重慶站」活動的企業展開對接交流，6個外資項目集中簽約，總金額達75.7億元（人民幣，下同）。

中新社報導，簽約項目涉及生物能源、裝備製造、現代服務業等領域。具體來看，美國AM公司與重慶市渝北區簽約「通用航空飛機及供應鏈項目」，將建設輕型飛機、大型無人機、航空器整機裝配製造基地，涵蓋從飛機設計、製造到銷售和維護的全生命周期。

能源基金會（美國）北京辦事處與重慶市發展和改革委員會簽署「綠色低碳發展研究諒解備忘錄」，雙方將在低碳能力建設、新型化工園區循環化改造、高比例可再生能源改造等方面展開合作。

近年來，重慶外貿進出口、實際使用外資排名均穩居中國西部前列，已累計落戶319家世界500強企業。多位跨國企業代表現場點讚重慶營商環境，並對其蘊藏的機遇表達深入合作的期待。

作為動力系統供應商，康明斯於1995年在重慶成立了其在中國本地化生產的第一個企業—重慶康明斯發動機有限公司。公司總經理袁軍介紹，自1995年合資以來，重慶康明斯累計規上銷售額約540億元、納稅52億元。

沃爾瑪（中國）公司事務部區域總經理趙申清玉稱，沃爾瑪與重慶結緣於2005年，目前在渝開設了多家沃爾瑪大賣場和山姆會員商店，以及多家極速達雲倉。他說，重慶區位優勢明顯、營商環境持續優化升級，發展前景廣闊。我們期待與重慶繼續開展深入合作，共同實現高質量發展。

外資 沃爾瑪 美國

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