為金援股市補銀彈 陸中央匯金發債規模創高

大陸官方成立的金融投資公司中央匯金公司，今年債券發行規模創歷史新高。外媒引述知情人士稱，中央匯金日前增發人民幣150億元的「24匯金MTN007」及人民幣90億元的「24匯金MTN006」票據，累計今年中央匯金發行債券達人民幣2,070億元（新台幣9,315億元），創年度紀錄新高。外界預期這些資金可能會進入股市。

彭博報導，中國人民銀行加大力度支持股市之際，匯金作為大陸穩定資本市場的另一重要力量，正從債券市場源源不斷獲得銀彈補充。

彭博數據顯示，匯金前三季發債與去年同期相比翻倍。在人行9月下旬宣布創設新的貨幣政策工具支持股市前，以匯金為代表的「國家隊」已先下場增持國有大行股票及滬深300ETF。

大陸債市今年整體走高，被市場視為準主權信用的匯金債供需兩旺，為匯金進入股市維穩提供更多資金。

截至上半年底，匯金半年報顯示交易性金融資產從去年底的人民幣1,193億元增至5,818億元。此外，短期借款達到人民幣5,105億元，較去年底的人民幣600億元增逾8倍。財務報表上負債和交易性金融資產同時大幅增加的情況，與其在公開市場上發債融資及買入ETF等操作的方向一致。

星展銀行策略師張偉亮表示，鑑於人民幣融資利率較低和陸股估值便宜，匯金等投資者此前可能在債券市場籌集資金投資股票，若國家主導的股票買入擴大，風險情緒可能會進一步升溫。