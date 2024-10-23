外資錢進陸股債 意願增

A股上漲吸引外資湧入，大陸國家外匯管理局表示，9月下旬以來，外資淨購入境內股票總體增加，外資配置人民幣資產的意願進一步增強，境外投資者投資境內的資本市場處於起步階段，持有人民幣資產的規模和比重不算高，外資在國內股市、債市的占比在3%至4%左右。顯示未來還有很大的成長空間。

大陸國家外匯管理局昨（22）日召開記者會指出，近期外資配置人民幣資產呈現良好勢頭，未來還有進一步增配的空間，加上人民幣債券的綜合收益率保持良好，吸引了境外投資者增配人民幣債券。截至目前，外資持有境內人民幣債券的總量超過6,400億美元（約新台幣20兆元），處於歷史高位。

外界關注在這一波A股上漲聲勢下，外資配置狀況。大陸外匯局表示，受境內股市上漲帶動，9月下旬以來，外資淨購入境內股票總體增加，外資配置人民幣資產的意願進一步增強。目前，境外投資者投資境內的資本市場總體處於起步階段，持有人民幣資產的規模和比重不算高，外資在國內股市、債市的占比在3%至4%左右。

外匯管理局副局長李紅燕表示，外資投資境內債券延續穩定流入態勢，前三季度累計淨增持超過800億美元；近期外資投資境內股票情況也明顯改善。

李紅燕指出，大陸前三季外匯收支狀況有幾個特點：一是跨境資金恢復淨流入；二是結售匯趨向平衡；三是近期結匯有序回升，前三季衡量結匯意願的外匯收入結匯率為62.1%，衡量購匯意願的外匯支出售匯率為68.9%；四是外匯交易市場活躍；五是外匯儲備規模穩定。

李紅燕指出，9月底，大陸外匯存底餘額為3.3兆美元，較2023年底增加784億美元。