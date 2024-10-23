北京鼎泰豐之爭 韓家宸指控遭惡意設局

北京鼎泰豐之爭，韓家宸大爆內幕。華北鼎泰豐代理商恆泰豐控股公司北京巨人大股東之一的韓家宸昨（22）日火力全開，右批股市聞人孫鐵漢夫妻惡意設局，左批鼎泰豐董座楊紀華對員工棄如敝屣，判若兩人。

韓家宸指出，孫鐵漢夫妻惡意設局外，「鼎泰豐」作為品牌方，董事長楊紀華私下將名下股份讓售孫鐵漢，對努力數十年建立其品牌聲譽的管理層、員工棄如敝履，令人失望。

韓家宸今年8月公告鼎泰豐華北14家門市將於10月底熄燈後，掀開北京恆豐控股大股東不合的壓力鍋，恆豐控股母公司北京巨人昨（22）日舉行召開股東臨時會解任北京恆泰豐董事長韓家宸職務，針對這個事件，韓家宸也火力全開。

韓家宸表示，恆泰豐因受限於20年營業期限，該期限已於2024年8月屆滿，作為鼎泰豐品牌在華北地區的運營主體，為確保品牌的長期健康發展，同時維護近千名台籍及大陸籍員工的工作權益，恆泰豐公司在營業期限屆滿前積極爭取續展；然而，韓家宸說，在最關鍵的董事會議上，唯一明確反對續展的董事即為代表巨人公司的前任董事孫鐵漢的夫人李韻珊。