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北京鼎泰豐要繼續營運 面臨兩難關

經濟日報／ 記者林宸誼／台北報導

北京鼎泰豐力拚10月底前不熄燈，大陸法律專家指出，根據大陸的新公司法，經營華北鼎泰豐的北京恆泰豐目前面臨兩個關卡，一是股東意見不一致，大陸當局可能不給展延經營執照；其二是，股東若有不同意見，可請求撤銷股東會決議，即控有恆泰豐的北京巨人公司昨日股東臨時會決議可能無效。

高朋律師事務所合夥人、上海台協副會長蔡世明分析，北京恆泰豐目前面臨最大問題，必須在今年底按照新的「公司法」成立股東會，釐清股東會和董事會的權利義務，各方面都同意簽字，才能符合大陸「外商投資法」和新「公司法」，「股東意見若難達成一致，且無法釐清權限的話，那北京市場監督管理局可能不會給北京鼎泰豐延期。」

蔡世明解釋，根據「外商投資法」的規定，對於在外商投資法實施前成立的外商投資企業，需要在今年12月31日前，依照「公司法」、「合夥企業法」等法律規定完成組織形式、組織機構等做出調整。

上海蘭迪律師事務所台籍合伙人林德修指出，大陸「新公司法」第64條規定，召開股東會會議，原則應當於會議召開15日前通知全體股東，且股東會的召集程序、表決方式等要符合公司法及公司章程的規定。「這起案例的原股東，可以在決議作出之日起60天內，向法院請求確認依法撤銷。」

北京 股東會 鼎泰豐

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